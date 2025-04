video suggerito

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni ottava puntata del 24 aprile: paura per Suor Costanza, la preoccupazione di Azzurra

Le anticipazioni dell'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni dell'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 24 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Gli spettatori assisteranno a due nuovi episodi della serie con Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Giovanni Scifoni, intitolati Fuori dal mondo e Mai abbastanza. Azzurra sarà molto preoccupata per Suor Costanza quando quest'ultima si presenterà alla Casa del Sorriso in ambulanza. Intanto, Lorenzo dovrà fare i conti con terribili incubi dopo avere appreso della relazione tra Pietro e Cristina.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni ottava puntata del 24 aprile

La trama dei nuovi episodi di Che Dio ci aiuti 8

Le anticipazioni dell'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 24 aprile alle ore 21:30 su Rai1. Nel quindicesimo episodio, intitolato Fuori dal mondo, paura per Suor Costanza che si presenta alla Casa del Sorriso in ambulanza. Azzurra, preoccupata, chiede spiegazioni ma le parole della religiosa non sembrano credibili. Pietro e Cristina credono di avere procurato uno shock a Lorenzo dandogli la notizia della loro relazione. Lo psichiatra, infatti, sembra non ricordare niente di quanto ha appreso e i due giovani sono costretti a dirgli tutto di nuovo. Melody e Corrado sono pronti per il loro primo appuntamento. Ma va tutto storto.

Lorenzo è turbato dalla notizia della relazione tra Pietro e Cristina

Cosa succederà nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 8

Nel corso dell'ottava puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda anche il sedicesimo episodio intitolato Mai abbastanza. Azzurra riceve la visita della sorella Rosa alla Casa del Sorriso. Con lei c'è anche il suo compagno e una bambina. Rosa sembra avere problemi in famiglia, ma Azzurra è convinta che non le stia dicendo tutta la verità. Lorenzo finge che la notizia della relazione di Pietro e Cristina non lo abbia minimamente scalfito, poi però il suo sonno è turbato da incubi. Non si rende neanche conto che da un po' di tempo Olly sta evitando le sedute di terapia. La giovane teme che potrebbero venire a galla ricordi per lei sconvolgenti.