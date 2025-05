video suggerito

Quando va in onda l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8, slittata per l’elezione di Papa Leone XIV L’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 non è andata in onda giovedì 8 maggio come inizialmente previsto. L’elezione di Papa Leone XIV ha causato un cambio di programmazione. Quando andrà in onda il finale della serie con Francesca Chillemi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Quando andrà in onda il finale di Che Dio ci aiuti8. Stabilita la data dell'ultima puntata. Ricordiamo che la messa in onda della fiction con Francesca Chillemi è slittata a causa dell'elezione di Papa Leone XIV. Per assistere agli episodi conclusivi dell'ottava stagione occorrerà attendere la prossima settimana. Precisamente giovedì 15 maggio. In particolare andranno in onda il diciannovesimo e il ventesimo episodio intitolati La seconda della lista e Nella mente e nel cuore.

Il finale di Che Dio ci aiuti 8 in onda giovedì 15 maggio su Rai1

L'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 andrà in onda giovedì 15 maggio. Dunque, dovremo aspettare la settimana prossima per conoscere tutti i dettagli del finale di stagione. La serie avrebbe dovuto salutare gli spettatori giovedì 8 maggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio è arrivata la fumata bianca che ha portato all'elezione del successore di Papa Francesco: Robert Francis Prevost che ha scelto come nome Leone XIV. La puntata di Che Dio ci aiuti è comprensibilmente slittata per lasciare spazio a una puntata speciale di Porta a Porta con gli approfondimenti di Bruno Vespa.

Come finisce Che Dio ci aiuti 8, le anticipazioni del finale di stagione

A giudicare dalle anticipazioni, il finale di Che Dio ci aiuti 8 si preannuncia ricco di colpi di scena. Cristina sembra ormai pronta a lasciare La casa del sorriso, ma le sue condizioni appaiono a rischio. Azzurra le impone di stare a riposo e chiede a Pietro di prendersi cura di lei. Corrado comunica a Melody di avere ricevuto una proposta di lavoro a Boston. La notizia potrebbe compromettere la loro relazione. Inoltre, si attende il verdetto del Tribunale che dovrà stabilire se confermare l’abilitazione della casa-famiglia o disporne la chiusura definitiva. Infine, Suor Angela sarà nei guai perché verrà fermata e trovata in possesso di droga. Suor Azzurra e Lorenzo proveranno ad aiutarla.