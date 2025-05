Come cambia la programmazione tv di Rai, Mediaset e La7 dopo l’elezione del nuovo Papa

video suggerito

L'elezione del nuovo Pontefice, arrivata al quarto scrutinio dopo la fumata bianca di questo pomeriggio, ha innescato un immediato cambio di programmazione nei palinsesti televisivi. Questa sera era previsto un nuovo episodio di Che Dio ci aiuti, l'esordio di Piero Chiambretti con la nuova stagione di Donne sull'orlo di una crisi di nervi e una puntata in diretta di Propaganda Live. Vediamo cosa cambia in televisione.

Rai in prima linea con il Tg1 e le maratone informative

Il servizio pubblico ha reagito con prontezza, rivoluzionando la propria offerta serale. Il Tg1, già in collegamento diretto da Piazza San Pietro, proseguirà con la copertura speciale fino all'edizione delle 20:00. Successivamente, Bruno Vespa prenderà le redini della serata con uno speciale di Porta a Porta realizzato in collaborazione con la testata ammiraglia di Viale Mazzini, per raccontare ogni sfaccettatura di questa giornata storica. Non da meno il Tg2, anch'esso in diretta dalla piazza vaticana, che dopo il telegiornale delle 20:30 dedicherà l'intera puntata di Tg2 Post all'elezione del successore di Papa Francesco. Anche il Tg3 non fa eccezione, con una diretta che si estenderà fino all'inizio delle edizioni regionali della TgR, mentre RaiNews24 garantirà una copertura ininterrotta dell'evento.

Prime time rivoluzionato: saltano fiction e film in programma, ma non l'intrattenimento

La prima serata della TV pubblica subisce un drastico cambiamento: su Rai1 non andrà in onda il previsto episodio di "Che Dio ci aiuti", mentre Rai2 cancellerà la proiezione del film "Vicino all'orizzonte". La novità più rilevante riguarda Rai3, dove non salterà il debutto della nuova edizione di "Donne sull'orlo di una crisi di nervi", lo show con cui Piero Chiambretti torna in prima serata proprio questa sera.

Anche Mediaset e La7 rivedono i palinsesti

L'onda lunga della fumata bianca investe anche le reti commerciali. Su Rete 4, "4 di sera" e "Dritto e Rovescio" di Paolo Del Debbio si trasformano in puntate monografiche sul Papa, abbandonando la scaletta originariamente prevista per la serata. Su Canale 5, c'è L'abbraccio del Papa, speciale condotto da Cesara Buonamici. Su La7, il direttore Enrico Mentana è già in onda per la sua consueta diretta fiume e potrebbe prendere il posto di "Propaganda Live", conducendo una delle sue caratteristiche maratone informative per seguire passo dopo passo i primi momenti del nuovo pontificato, dal primo affaccio alla loggia di San Pietro fino alle prime reazioni internazionali. TG5 va avanti fino alle 21:03, per dare poi la linea a Striscia che è in diretta e riprendere con uno Speciale Tg5 dalle 21:30 circa. Su Italia1, Studio Aperto in onda fino al discorso del Papa.

L'habemus papam pronunciato dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti è atteso intorno alle 19. Ci sarà anche la prima benedizione Urbi et Orbi e potrebbero essere annunciati ulteriori aggiustamenti ai palinsesti televisivi, in quella che si preannuncia come una serata storica per la televisione italiana.