Pasqua 2025 in TV: come cambia la programmazione televisiva Rai e Mediaset durante le festività La programmazione Rai e Mediaset di Pasqua 2025. Cosa andrà in onda e i cambi di programmazione previsti per venerdì 18 aprile, sabato 19 aprile, domenica 20 aprile e lunedì 21 aprile. Le celebrazioni religiose, i film per bambini e le storie di fede e perdono.

A cura di Daniela Seclì

La programmazione Rai e Mediaset delle feste pasquali 2025. Cosa andrà in onda e i cambi di programmazione previsti per venerdì 18 aprile, sabato 19 aprile, nel giorno di Pasqua domenica 20 aprile e nel giorno di pasquetta lunedì 21 aprile. Spazio alle celebrazioni religiose come il rito della Via Crucis e la Santa Messa. Tante le storie di fede e di perdono, da Il miracolo di Sharon in onda su Rai1 il 19 aprile a Il re dei re in onda il 18 aprile su Rete4. In palinsesto anche il Piccolo Lord, Clifford – Il grande cane rosso e Immagina che. Amici e Uomini e Donne non andranno in onda lunedì 21 aprile. Verissimo in replica.

La programmazione Rai da venerdì 18 a lunedì 21 aprile 2025

Venerdì 18 aprile 2025, i programmi dedicati alle festività pasquali:

Rai1 ore 20:30 speciale Porta a porta: Il dolore di Maria;

Rai1 ore 21:00 dal Colosseo il rito della Via Crucis, presieduta dal Cardinale Vicario della Diocesi di Roma, Baldassarre Reina;

Rai3 ore 13:15 approfondimenti sulla figura del Cristo in Passato e Presente con Paolo Mieli;

Rai5 ore 21.15 il Concerto di Pasqua con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai;

Rai1 ore 22:30 Il caso Cristo con Giovanni Minoli, un'indagine giornalistica sull'uccisione di Gesù di Nazareth;

Rai1 ore 23:45 il Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto con l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta;

Ore 21.20 su Rai2 Diabolik dei fratelli Manetti con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea.

Sabato 19 aprile 2025, la vigilia di Pasqua in TV:

Rai1 ore 21:30 in prima visione Il miracolo di Sharon con Hilary Swank;

Rai3 ore 21:20 Ennio, documentario di Giuseppe Tornatore su Ennio Morricone.

Domenica 20 aprile, cosa propone la Rai nel giorno di Pasqua:

Rai1 ore 09:30 speciale di A Sua Immagine;

Rai3 ore 09:55 speciale di Protestantesimo;

Rai1 ore 10:20 la Santa Messa per la Pasqua di Resurrezione e la Benedizione Urbi et Orbi dalla Basilica di San Pietro;

Rai1 ore 21:30 il film Il lupo e il leone;

Rai Storia ore 13:35 Le canzoni della Pasqua, brani sulla figura di Gesù;

Rai Storia ore 21:10 il film di Roberto Rossellini Il Messia;

Rai3 ore 20.35 la finale de Il Borgo dei Borghi.

Lunedì 21 aprile, cosa vedere a Pasquetta:

Rai1 ore 21:30 Ulisse, il piacere della scoperta con Alberto Angela una puntata dedicata a Istanbul;

Rai 3 ore 21:20 Fatima di Marco Pontecorvo.

I nuovi palinsesti Mediaset per Pasqua 2025

Venerdì 18 aprile, la programmazione Mediaset per le feste pasquali:

Rete4 ore 21:30 Il re dei re, film diretto da Nicholas Ray ispirato ai Vangeli.

Sabato 19 aprile, cosa andrà in onda sulle reti Mediaset la vigilia di Pasqua:

Italia1 ore 05:40 Visti dal cielo – Misteri di questo mondo;

Canale5 ore 16:30 Le storie di Verissimo (non andrà in onda una nuova puntata del programma di Silvia Toffanin);

Canale5 ore 21:30 Amici di Maria De Filippi;

Italia1 ore 21:25 film Clifford – Il grande cane rosso;

Italia1 ore 23:20 film Immagina che;

Rete4 ore 21:30 Il compagno Don Camillo.

Domenica 20 aprile, la programmazione Mediaset dedicata alla Pasqua:

Canale5 ore 10:00 Santa Messa;

Canale5 ore 16:30 Le storie di Verissimo (non andrà in onda una nuova puntata del programma di Silvia Toffanin);

Canale5 ore 21:20 film Marry me – Sposami;

Rete4 ore 21:30 Il piccolo Lord;

Rete4 ore 23:45 Prova a prendermi.

Lunedì 21 aprile, cosa vedere a pasquetta:

Canale5 ore 08:35 Slava, storia di un lupo;

Uomini e Donne e Amici non andranno in onda. Al loro posto, a partire dalle ore 14:45 su Canale5, la serie The family, la fascia pomeridiana di The couple – Una vittoria per due e il film della serie Rosamunde Pilcher, Il destino di Amy;

Canale5 ore 21:35 The couple;

Italia1 ore 21:20 Spider-man 3;

Rete4 ore 21:30 Johnny Stecchino.