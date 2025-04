video suggerito

Cosa fare nel weekend di Pasqua e Pasquetta 2025: gli eventi in Italia regione per regione Cosa fare nel weekend di Pasqua e Pasquetta, quello del 20 e 21 aprile 2025? Pic-nic all'aria aperta, esperienze immersive e visite archeologiche: ecco tutti gli eventi in programma regione per regione.

A cura di Valeria Paglionico

Il 20 aprile si celebra Pasqua 2025 e, complici i giorni di ferie in più e le vacanze scolastiche, sono molti coloro che intendono organizzare qualcosa di speciale per rendere le feste memorabili. Come godersi il weekend? Pic-nic all'aria aperta, visite ai musei, esperienze immersive e tour delle cantine: ecco tutti gli eventi in programma nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta nelle diverse regioni d'Italia.

Gli eventi di Pasqua e Pasquetta a Milano e Lombardia

Chi trascorre il weekend di Pasqua in Lombardia può divertirsi tra le attività più svariate. A Como, ad esempio, dal 17 al 21 aprile si tiene la Fiera del Giovedì Santo, un mercato che propone dolci pasquali, fiori, piante e prodotti artigianali. Leolandia, il parco divertimenti in provincia di Bergamo, per il ponte di Pasqua propone diverse attività avventurose e immersive per bambini, da un nuovo show intitolato Il drago della sorgente alla Caccia alle uova insieme a Masha e Orso. Chi intende rispettare la tradizione del banchetto di Pasqua ma in una location unica può prenotare un tavolo al Ristorante Borgo Santa Giulia, dimora storica ottocentesca in Franciacorta. Per Pasquetta, invece, le possibilità sono molte. Chi vuole trascorrere del tempo a contatto con la natura immerso nel verde può fare visita al Parco di Monza, dove è possibile portare anche una grigia portatile, oppure al Parco del Ticino, che ha invece delle aree attrezzate per i pic-nic.

Monticello SPA

Coloro che preferiscono qualcosa di più sofisticato possono invece organizzare un tour in Franciacorta tra cantine e degustazioni oppure una visita al Castello Mina della Scala, in provincia di Cremona, aperto alle visite guidate il 21 aprile. I bambini, invece, possono divertirsi alla Caccia alle Uova al Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle (Milano) oppure al Campus al Parco Monte Barro (LC), dove per tutto il weekend di Pasqua vengono organizzati laboratori didattici, giochi scientifici e attività creative. Monticello Brianza SPA, invece, organizza una giornata Grill&SPA nel giorno di Pasquetta.

Leolandia

Eventi e concerti nel Lazio nel weekend del 20 e 21 aprile

Roma è letteralmente in fermento nel weekend di Pasqua e Pasquetta, bisogna solo scegliere l'evento che più si adegua alle proprie esigenze. Il Bioparco della Capitale propone attività a tema uova e animali per famiglia per tutto il fine settimana, il Teatro Marcello ospita il Concerto di Pasqua nella Sala Baldini, mentre in Viale Guglielmo Marconi si tiene il mercatino pasquale con prodotti tipici e solidali. Gli amanti dello yoga possono partecipare al ritiro A Pasqua Fiorisco che si tiene a Montenero Sabino, mentre coloro che non vogliono rinunciare all'arte possono fare visita ai numerosi musei statali aperti in tutta la regione. I parchi verdi da visitare a Pasquetta? Villa Gregoriana a Tivoli, il Giardino di Ninfa a Cisterna di Latina e il Parco dei Mostri di Bomarzo.

Teatro Marcello, Roma

Cosa fare a Napoli e in Campania nel weekend di Pasqua e Pasquetta 2025

La Campania è una regione ricca di tradizioni tipiche che si ripetono anno dopo anno in occasione di Pasqua. Nel venerdì santo, ad esempio, Agerola (in provincia di Napoli) ospita la rappresentazione storica della Passione di Cristo, una processione con tanto di figuranti in costume che attraversa 10 km tra i Monti Lattari e la Costiera Amalfitana. Alla Mostra d'Oltremare di Napoli, invece, continua l'evento The Easter Garden 2025, una sorta di giardino incantato in cui vengono organizzati laboratori creativi, cacce al tesoro e trucca bimbi, mentre a Ischia nel giorno di Pasqua si tiene la Corsa dell'Angelo, una rappresentazione dell'annuncio della Resurrezione e l'incontro della Madonna col figlio risorto. Coloro che intendono trascorrere un weekend all'insegna della cultura possono fare visita ai molti musei statali aperti in tutta la regione, mentre chi preferisce una giornata all'aria aperta tra pic-nic e grigliate può fare visita al Parco del Grassano, in provincia di Benevento.

Napoli

Caccia alle uova e eventi in Veneto per Pasqua e Pasquetta 2025

Sono molti gli eventi in programma per il weekend di Pasqua anche in Veneto. Le famiglie con bambini possono divertirsi con la Caccia alle uova al Parco Giardino Sigurtà in programma per sabato 19 aprile oppure con i numerosi eventi organizzati a Villa dei Vescovi, Torreglia (PD), dai pic-nic alle visite guidate, fino ad arrivare alle cacce al tesoro. Aman Venice, dimora nobiliare affacciata sul Canal Grande, nel weekend di Pasqua propone un viaggio nel gusto che mixa cultura, territorio e alta cucina: esperienza immersiva con l'executive chef Matteo Panfilio venerdì 19 aprile e brunch servito nei magnifici saloni del palazzo a Pasqua e Pasquetta. Chi, infine, desidera trascorrere una giornata "floreale" può partecipare al workshop La Pasqua con i fiori, un laboratori di composizioni floreali per creare centrotavola pasquali.

Aman Venice

Ballo dei Diavoli ed eventi in Sicilia nel weekend del 20 e 21 aprile

La Sicilia è tra le regioni d'Italia più ricche di tradizioni e riti pasquali, degli esempi? Il 20 aprile il borgo di Prizzi, in provincia di Palermo, ospita il Ballo dei Diavoli, un evento tra il sacro e il profano che mette in scena l'intervento della Morte e dei Diavoli sull'incontro tra la Madonna e il Cristo Risorto. San Biagio Platani, in provincia di Agrigento, nel giorno di Pasqua si trasforma con gli Archi, delle strutte artistiche decorate con fiori e frutti che decorano le strade della città, mentre Scicli ospita la Festa dell'Uomo Vivo dedicata al Cristo Risorto. Cosa fare, invece, a Pasquetta? Per una giornata alternativa si può fare visita ai molti siti archeologici presenti nella regione oppure al Giardino della Kolymbethra, all'interno del Parco Archeologico della Valle dei Templi, che propone un'esperienza immersiva tra agrumeti, uliveti e mandorleti in fiore.

Giardino della Kolymbethra