Perché il principe William e Kate Middleton non parteciperanno alla messa di Pasqua

A cura di Valeria Paglionico

Domenica 20 aprile 2025 si celebrerà Pasqua e, come richiesto dall'etichetta, la Royal Family si riunirà a Windsor per banchettare e festeggiare. Prima del pranzo, però, le "teste coronate" parteciperanno alla messa celebrata nella St George Chapel, mostrandosi in pubblico durante la tradizionale passeggiata fuori al castello. Chi ci sarà quest'anno all'evento ufficiale? Se da un lato non mancheranno il re Carlo III e la regina Camilla, il principe William e Kate Middleton hanno deciso di disertare: ecco per quale motivo non saranno alla messa di Pasqua con i loro figli George, Charlotte e Louis.

Cosa faranno a Pasqua William e Kate

Lo scorso anno William e Kate avevano rinunciato alla messa di Pasqua per i problemi di salute della principessa. Ora, nonostante la malattia in remissione, la coppia reale ha fatto la stessa scelta e a comunicarlo è stata una nota proveniente da Buckingham Palace, dove è stato annunciato che i principi del Galles non si uniranno alla tradizionale passeggiata a Windsor. Il motivo? Approfitteranno delle vacanze scolastiche di George, Charlotte e Louis per trascorrere qualche giorno nella residenza di campagna ad Anmer Hall. Essendo la prima Pasqua post-cancro di Kate, quest'ultima ha deciso di invitare nella tenuta la famiglia Middleton al completo, così da poter assaporare la ritrovata "normalità".

La Royal Family a Pasqua

Le tradizioni reali di Pasqua

Cosa organizzeranno Kate e William per la Pasqua ad Anmer Hall? La caccia all'uovo, un gioco amatissimo dai principini che, con i loro cestini tra le mani, andranno alla ricerca delle uova vere e di cioccolata sparse nell'enorme giardino della tenuta. I Royals rimasti a Windsor, invece, parteciperanno a un pranzo a base di agnello arrosto, formaggi, verdure di stagione e insalata di cetrioli, carote e mentuccia, poi si scambieranno le uova di cioccolato, tutte di altissima qualità (e dal valore di almeno 60 euro) acquistate da Charbonnel et Walker, un brand che da decenni condivide un legame speciale con i Windsor.