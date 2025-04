video suggerito

Amici e Uomini e Donne cambiano programmazione a Pasqua 2025: quando tornano le puntate con Maria De Filippi Il daytime di Amici e Uomini e Donne si fermano per le festività di Pasqua. Lunedì 21 aprile non andranno in onda i due programmi di Maria De Filippi. A non subire variazioni nella programmazione il Serale di Amici che è in programma per sabato 19 aprile, in prima serata su Canale5.

A cura di Gaia Martino

In vista delle festività di Pasqua i programmi di Maria De Filippi, Amici e Uomini e Donne, si interromperanno con la loro messa in onda per un giorno. Il Serale andrà regolarmente in onda sabato 19 aprile, in prima serata su Canale5: saranno il daytime del talent show e il dating show a interrompersi per un giorno, lunedì 21 aprile, per lasciare spazio alla programmazione pasquale. Ecco quando torneranno in tv e cosa andrà in onda al posto loro.

Quando va in onda il daytime di Amici dopo Pasqua

Il daytime di Amici di Maria de Filippi, in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.10 su Canale5, non andrà in onda lunedì 21 aprile 2025. Per il giorno di Pasquetta è in programma su Canale5, allo stesso orario, un appuntamento con The Couple – Una vittoria per due, reality di Ilary Blasi. Il daytime di Amici tornerà in onda regolarmente martedì 22 aprile.

Il Serale di Amici con Maria De Filippi non si ferma

Il Serale di Amici, a differenza degli altri due programmi, non si ferma per le festività pasquali. Sabato 19 aprile andrà in onda regolarmente la nuova puntata, in prima serata su Canale5, con i giovani allievi che si sfideranno al centro dello studio per conquistare i giudici e proseguire la loro corsa verso la finale. La puntata del Serale in programma per sabato sera è stata registrata giovedì 17 aprile 2025 e vedrà una doppia eliminazione: due allievi, quindi, saranno costretti ad abbandonare la scuola del talent.

Quando ritorna Uomini e Donne con le nuove puntate

Anche Uomini e Donne si ferma per Pasqua. Lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, non sarà trasmesso il dating show: dalle 14.10 su Canale5 andrà in onda la serie The Family. Come il daytime di Amici, lo studio di Maria de Filippi riaprirà le porte ai troni, Classico e Over, da martedì 22 aprile 2025, dalle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset.