video suggerito

Quali sono i supermercati e centri commerciali aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma Gli orari e le aperture dei principali centri commerciali e supermercati di Roma e dintorni, per la spesa del pranzo di Pasqua 2025 e gli acquisti dell’ultimo momento. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pasqua 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Pasqua e Pasquetta 2025 a Roma la maggior parte dei supermercati e centri commerciali restano chiusi. Varie le aziende che hanno deciso di far restare i propri dipendenti a casa, specialmente il giorno di Pasqua. Alcuni punti vendita restano aperti per permettere acquisti dell'ultimo minuto ai clienti durante le festività, soprattutto nel centro storico. Sono infatti in programma pranzi, cene in famiglia e tra amici, grigliate, scampagnate, dove a farla da padrone sarà il cibo. Lidl, Coop, Carrefour, Esselunga, Pim, Pam e Conad tengono chiusi quasi tutti i punti vendita.

A restare aperti saranno la Coop di via Giustiniani e il Carrefour di via Vittoria. Ecco gli orari di apertura per Pasqua e Pasquetta, rispettivamente domenica 20 e lunedì 21 aprile. Il consiglio è di consultare sempre il sito ufficiale della catena di supermercati dove si internde andare, per accertarsi che il punto vendita della propria zona sia effettivamente aperto.

Quali sono i principali supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta a Roma

Carrefour: 20 aprile chiuso; alcuni punti vendita seguono l'orario ridotto

20 aprile chiuso; alcuni punti vendita seguono l'orario ridotto Conad: 20 aprile chiuso;

20 aprile chiuso; Coop: 20 e 21 aprile chiuso;

20 e 21 aprile chiuso; Esselunga: 20 aprile chiuso, 21 aprile orario continuato

20 aprile chiuso, 21 aprile orario continuato Pam Panorama: 20 aprile chiuso, 21 aprile quasi tutti i punti vendita aperti dalle 9 alle 21

20 aprile chiuso, 21 aprile quasi tutti i punti vendita aperti dalle 9 alle 21 Lidl: 20 aprile chiuso; 21 aprile quasi tutti i punti vendita aperti dalle 8 alle 22

20 aprile chiuso; 21 aprile quasi tutti i punti vendita aperti dalle 8 alle 22 Famila: 20 aprile chiuso, 21 aprile variano in base al punto vendita

20 aprile chiuso, 21 aprile variano in base al punto vendita Iper: 20 aprile chiuso, 21 aprile varia in base eai punti vendita

20 aprile chiuso, 21 aprile varia in base eai punti vendita MD: 20 aprile chiuso, 21 aprile varia in base ai punti vendita

20 aprile chiuso, 21 aprile varia in base ai punti vendita Aldi: 20 aprile chiuso, 21 aprile varia in base ai punti vendita.

Gli orari dei più grandi centri commerciali a Pasqua e Pasquetta

I centri commerciali a Roma sono chiusi a Pasqua 2025. Per la giornata di Pasquetta, i centri commerciali che saranno aperti seguiranno i seguenti orari:

Leggi anche Amici e Uomini e Donne cambiano programmazione a Pasqua 2025: quando tornano le puntate con Maria De Filippi

Parco Da Vinci: Aperto dalle 10:00 alle 21:00 ​Da Vinci

Aperto dalle 10:00 alle 21:00 ​Da Vinci Valmontone Outlet: Aperto dalle 10:00 alle 21:00 (Food Court fino alle 23:00) ​Valmontone Outlet

Aperto dalle 10:00 alle 21:00 (Food Court fino alle 23:00) ​Valmontone Outlet Castel Romano Designer Outlet: Aperto dalle 10:00 alle 20:00 ​

Aperto dalle 10:00 alle 20:00 ​ Roma Est: Aperto dalle 10:00 alle 22:00; ristoranti fino alle 23:00; Ipermercato Panorama dalle 8:30 alle 22:00 ​Centro Commerciale Roma Casal Bertone+3romaest.cc+3negozidiroma.com+3

Aperto dalle 10:00 alle 22:00; ristoranti fino alle 23:00; Ipermercato Panorama dalle 8:30 alle 22:00 ​Centro Commerciale Roma Casal Bertone+3romaest.cc+3negozidiroma.com+3 Euroma2: Aperto dalle 10:00 alle 21:00 negozidiroma.com​

Aperto dalle 10:00 alle 21:00 negozidiroma.com​ The Wow Side – Shopping Centre: Aperto; orari non specificati Te La Trovo Io​

Aperto; orari non specificati Te La Trovo Io​ Aura: Aperto dalle 9.30 alle 21.