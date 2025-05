video suggerito

Dove vedere il Conclave in TV e streaming: la programmazione Rai, Mediaset e Tv2000 per l'elezione del Papa La programmazione Rai, Mediaset e Tv 2000 che seguirà le votazioni del Conclave per l'elezione del nuovo Papa: gli speciali dei TG, le cerimonie religiose e gli approfondimenti.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 7 maggio avrà inizio il Conclave. I fedeli potranno seguire l'elezione del Papa che prenderà il posto lasciato vacante da Papa Francesco, attraverso una serie di speciali e finestre nei programmi di approfondimento proposti da Rai, Mediaset e Tv2000. Non mancheranno, inoltre, le cerimonie religiose. Le telecamere delle principali emittenti, da Rai a Sky Tg24, saranno puntate 24 ore su 24 sul comignolo della Sistina per essere pronte a trasmettere il momento della fumata bianca e l’annuncio dell’Habemus Papam dal balcone della basilica di San Pietro.

La Santa Messa per l'elezione del Romano Pontefice in diretta su Rai1 e TV2000

Alle ore 10 di mercoledì 7 maggio, prima che abbiano inizio le votazioni del Conclave, sarà celebrata la Santa Messa pro eligendo Romano Pontifice (per l'elezione del Romano Pontefice). La cerimonia religiosa, che si terrà nella Basilica di San Pietro, sarà presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio. Sarà possibile assistere alla Santa Messa in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay. La celebrazione religiosa sarà trasmessa anche da TV2000.

La programmazione tv: le edizioni speciali del TG per seguire il Conclave

Non mancherà la programmazione TV dedicata all'evento, con speciali del telegiornale che racconteranno le votazioni del Conclave con aggiornamenti, interviste e approfondimenti. Su Rai1, alle ore 16 di mercoledì 7 maggio, infatti, andrà in onda uno speciale a cura del TG1 dalla Cappella Sistina: Extra Omnes – Inizio del Conclave. Extra Omnes è l'espressione che pronuncia il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie per chiedere a tutti coloro che non sono coinvolti direttamente nell'elezione del Papa a uscire. La Rai, inoltre, è pronta a interrompere i programmi e ad andare in onda con un'edizione straordinaria del TG1 se la prima fumata e quelle a seguire dovessero avvenire prima delle ore 20:00. Tv2000 ha previsto quattro edizioni di "Speciale Conclave" condotto da Gennaro Ferrara con collegamenti dal Vaticano e approfondimenti grazie a voci autorevoli del mondo ecclesiale. L'appuntamento è alle ore 09:10, alle ore 12:20, alle ore 15:15 e alle ore 19:15.

Dove vedere l'elezione del Papa sulle reti Rai, Mediaset e TV2000

In occasione del Conclave e dell'elezione del Papa, i programmi di approfondimento dedicheranno delle finestre per fornire degli aggiornamenti agli spettatori. Per la Rai se ne occuperanno alle ore 14:00 La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo, alle ore 18:00 La vita in diretta con Alberto Matano e, in prima serata, Porta a Porta di Bruno Vespa. Per Canale5, invece, gli approfondimenti saranno affidati a Mattino Cinque News in onda alle ore 08:40 e a Pomeriggio Cinque in onda alle ore 17:00. Per Rete 4 a raccontare il Conclave saranno i programmi Mattino 4 in onda alle ore 10:55, Diario del giorno alle ore 15:30 e i programmi di approfondimento previsti per la prima serata. Inoltre, alle ore 16:30 di mercoledì 7 maggio, Tv2000 seguirà l’ingresso dei cardinali elettori in Conclave.