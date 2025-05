Conclave, news in diretta sull’elezione del nuovo Papa: si inizia alle 16:30, gli orari delle fumate

C'è grande attesa a Roma per l'elezione del nuovo Papa: la capitale è presa d'assalto da settimane da pellegrini e fedeli che hanno voluto raggiungere la città per seguire un momento storico per la Chiesa Cattolica che si è aggiunto all'Anno Santo Giubilare.

A partire dalle 7 di questa mattina Forze di Polizia, della Polizia di Roma Capitale, della Protezione Civile e della Struttura di Missione per il Giubileo gestiscono la sicurezza nell'area intorno al Vaticano e l'ingresso in piazza San Pietro, fra aree riservate, flussi e deflussi di persone, per permettere l'ingresso delle persone nella Santa Sede in questi giorni cambia la viabilità nelle zone centrali della capitale, a ridosso con il Vaticano.

Strade chiuse, divieti di sosta e anche qualche limitazione o modifica al percorso degli autobus: ecco come cambia a Roma la viabilità.