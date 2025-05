video suggerito

La straordinaria del Tg1 interrompe Stefano De Martino e Affari Tuoi per la fumata nera al Conclave La puntata di Affari Tuoi tagliata per l'edizione straordinaria del Tg1 sulla fumata nera del Conclave 2025. La corsa al successore di Papa Francesco catalizza l'attenzione mediatica italiana.

La macchina mediatica vaticana ha ingranato la quinta marcia. La prima fumata bianca del Conclave 2025, convocato per eleggere il successore di Papa Francesco, ha creato uno di quegli incroci temporali che solo la televisione generalista sa regalare: Stefano De Martino fermato a pochi minuti dal primo pacco per mandare in onda l'edizione straordinaria del Tg1 per la fumata nera. Un taglio netto da parte della Rai: dal conduttore che stava per introdurre la puntata della pacchista del Lazio all'immagine del comignolo fumante della Cappella Sistina.

Lo stop ad Affari Tuoi e il riquadro del comignolo durante Bruno Vespa

Non è la prima volta che i grandi eventi vaticani rimodellano la programmazione televisiva, ma il Conclave 2025 sta dimostrando un potere d'attrazione mediatica fuori dal comune. Addirittura, durante la puntata di Cinque Minuti di Bruno Vespa che precede il gioco di Stefano De Martino, è andato in onda, fissa, l'inquadratura sul comignolo in un riquadro basso.

I David di Donatello ritardano di almeno 20 minuti

Nella serata di mercoledì 7 maggio sono previsti anche i David di Donatello 2025, che a questo punto cominceranno con un ritardo di almeno venti minuti. Originariamente previsti per le 21.40, potrebbero slittare per le 23. Questo è inevitabile data la copertura mediatica straordinaria di un evento importanti come il Conclave. Nell'era dell'intelligenza artificiale è diventato un vero e proprio reality show ed è forse anche per questo che l'evento è così seguito, con una copertura completamente differente da quella che fu nel 2013, per l'elezione di Papa Francesco I. È la dimostrazione che il Conclave ha ormai travalicato i confini dell'evento puramente religioso, per diventare fenomeno sociale e culturale che interessa anche i non credenti. La curiosità per i meccanismi elettorali, per le possibili alleanze tra cardinali, la gamification con il FantaPapa e per il profilo del futuro Papa sta alimentando un interesse trasversale che ovviamente rende giustificato e imperativo interrompere la programmazione ordinaria.