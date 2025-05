Da Zelensky a Vance, chi ci sarà domani a Roma alla messa di insediamento di papa Leone XIV

video suggerito

Oltre 150 le delegazioni che parteciperanno alla cerimonia di intronizzazione di papa Leone XIV domani alle 10 in piazza San Pietro. In prima fila gli italiani, gli statunitensi e i peruviani.

A cura di Susanna Picone

Uno degli ultimi nomi che si è aggiunto alla lista dei leader in arrivo a Roma per la messa di intronizzazione di Papa Leone XIV in programma domani è quello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev tornerà, per la seconda volta in poche settimane dopo i funerali di papa Francesco quando ha avuto la possibilità di parlare col presidente Usa Trump, di nuovo in Vaticano per la cerimonia di insediamento di papa Prevost.

Saranno oltre 150 le delegazioni che parteciperanno alla cerimonia di domani alle 10 in piazza San Pietro. Ai primi posti la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla delegazione americana e quella peruviana. Annunciata, tra gli italiani, anche la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, quella della Camera Lorenzo Fontana, il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e l'ambasciatore presso la Santa Sede Francesco Di Nitto.

Per gli Stati Uniti – Paese del Papa eletto una settimana fa – è in arrivo il vice presidente JD Vance insieme altre 6 persone. Per il Perù ci sarà il presidente della Repubblica Dina Ercilia Boluarte Zegarra. Ci saranno anche la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, il primo ministro francese Francois Bayrou, il principe Edoardo, duca di Edimburgo.

E ancora, per Leone XIV arriveranno a Roma il presidente dello Stato d'Israele Isaac Herzog, Re Filippo del Belgio e la Regina Mathilde, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro canadese Mark Carney e il premier australiano Anthony Albanese. Non risulta per il momento la presenza né del presidente francese Emmanuel Macron, né del premier britannico Keir Starmer.

Il rito per l'inizio del ministero petrino del vescovo di Roma Leone XIV si svolgerà domani nella Basilica di San Pietro e nella piazza antistante.