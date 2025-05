video suggerito

Papa Leone ripristina il bonus sospeso da Bergoglio: 500 euro in più ai dipendenti del Vaticano Leone XIV ha ripristinato la gratifica da 500 euro ai dipendenti vaticani per l'elezione del nuovo Pontefice, tradizione sospesa dal suo predecessore, Francesco. Domani si terrà la prima udienza del nuovo Papa con il personale della Santa Sede.

A cura di Biagio Chiariello

Con un gesto dal forte valore simbolico, Papa Leone XIV ha deciso di ripristinare la gratifica straordinaria destinata ai dipendenti vaticani in occasione dell’elezione del nuovo Pontefice. Una consuetudine antica della Curia romana, sospesa nel 2013 all’indomani dell’elezione di Papa Francesco, che aveva preferito rinunciare a ogni forma di bonus in segno di sobrietà e discontinuità con il passato.

Stando a quanto appreso dall’ANSA, ai dipendenti sarà corrisposta una somma una tantum di 500 euro nella giornata di oggi, venerdì 23 maggio. Il gesto giunge a poche ore dalla prima udienza pubblica del nuovo Pontefice, in programma domani in Vaticano proprio con il personale della Santa Sede. Un incontro che si preannuncia carico di significato, in cui Leone XIV potrà rivolgersi direttamente a coloro che ogni giorno, con ruoli diversi, contribuiscono al funzionamento dell’apparato ecclesiastico.

La decisione di reintrodurre la gratifica può essere letta non solo come un atto di riconoscimento verso i lavoratori vaticani, ma anche come segnale di una linea pastorale diversa rispetto a quella del predecessore. Quando nel 2013 Jorge Mario Bergoglio fu eletto Papa con il nome di Francesco, uno dei suoi primi atti simbolici fu proprio quello di rinunciare a questo bonus. Una scelta coerente con la sua volontà di imprimere alla Chiesa un profilo più sobrio e vicino ai poveri, che aveva suscitato apprezzamento ma anche qualche malumore tra gli stessi lavoratori, in un periodo già segnato da tagli e contenimenti di bilancio.

Papa Leone XIV ha invece deciso di segnare il proprio inizio di pontificato con un segnale di attenzione concreta verso il personale. Una scelta che non sembra casuale, specie se si considera che il nuovo Pontefice ha già espresso più volte il desiderio di un ritorno alla “dignità delle forme” e alla “cura delle persone”, anche attraverso piccoli gesti capaci di rinsaldare il legame tra il Papa e la “famiglia vaticana”.

Nel frattempo, l’attesa si concentra sulla giornata di domani, quando Papa Leone XIV incontrerà per la prima volta i dipendenti vaticani. Sarà l’occasione per delineare i primi passi di un pontificato che, almeno nei gesti iniziali, sembra voler coniugare tradizione e attenzione umana.