Papa Leone XIV in Campidoglio e a San Giovanni in Laterano il 25 maggio: strade chiuse e bus deviati La visita di Papa Leone XIV al Campidoglio e alla basilica di San Giovanni in Laterano è in programma per domenica 25 maggio. Ecco quali sono le strade chiuse, divieti di fermata e i bus deviati durante la giornata.

A cura di Alessia Rabbai

Papa Leone XIV alla prima udienza generale (Foto La Presse)

Domenica 25 maggio Papa Leone XIV sarà in visita al Campidoglio e alla basilica di San Giovanni in Laterano. Il Pontefice riceverà l'omaggio del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e simbolicamente di tutta la città. Alle ore 17 nella basilica di San Giovanni in Laterano, il Santo Padre presiederà la Celebrazione Eucaristica e prenderà possesso della Cathedra Romana. L'evento sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Diocesi di Roma e sul canale YouTube di Vatican News. Il libretto è scaricabile sempre dalla pagina Facebook.

Papa Leone XIV raggiungerà poi la basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, per venerare l’icona della Salus populi Romani. Per l'occasione sono in programma delle modifiche alla viabilità, come si legge sul portale di Roma Mobilità, con tutti gli aggiornamenti. Modifiche che partiranno dalle ore 14 per quanto riguarda il divieto di transito, mentre i divieti di fermata entreranno in vigore già a partire dalla mezzanotte di domenica.

Papa Leone XIV in visita a San Giovanni in Laterano: divieti e strade chiuse

Domenica in occasione delle visite di Papa Leone XIV in Campidoglio e nella Basilica di San Giovanni in Laterano sono previste modifiche alla viabilità. Dalle ore 14 di domenica iniziano c'è il divieto di transito in via del Teatro Marcello nel tratto e verso compreso tra vico Jugario e piazza d'Ara Coeli.

Divieti di fermata 25 maggio per il passaggio del Papa

Dalla mezzanotte di domenica scattano i divieti di fermata in: piazza di Santa Maria Maggiore; via Carlo Alberto, nel tratto tra piazza di Santa Maria Maggiore e via Carlo Cattaneo; via dell'Esquilino; piazza dell'Esquilino, nei tratti compresi tra via dell'Esquilino e via Cavour e tra via Cavour e via Liberiana; via Liberiana; via dell'Olmata, lato destro, ultimi 20 metri prima dell'intersezione con via di Santa Prassede; via Merulana; piazza di Porta San Giovanni, ambo i lati della carreggiata laterale; piazza di San Giovanni in Laterano, compresi entrambi i lati tra via Domenico Fontana e via Merulana, inclusa l'intera area strutturata a parcheggio vicino alla Scala Santa; via del Teatro Marcello nel tratto compreso tra piazza d'Ara Coeli e via del Foro Olitorio; piazza d'Ara Coeli; via degli Astalli nel tratto compreso tra via di San Marco e via del Plebiscito; via di San Marco, compreso lo slargo posto alla confluenza con vicolo degli Astalli; largo Berlinguer; via dell'Ara Coeli e via delle Tre Pile.

Bus deviati a Roma domenica 25 maggio

Diverse le modifiche che riguarderanno anche il trasporto pubblico. In occasione della visita di Papa Leone XIV sono in programma variazioni e limitazioni agli autobus, che riguarderanno le seguenti linee: 8, H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 119, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3. E per le linee in transito nell’area di piazza San Giovanni in Laterano e piazza Santa Maria Maggiore: 3, 16, 51, 70, 71, 81, 85, 87, 360, 590, 649, 714 e 792.