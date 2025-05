video suggerito

Il cardinale Mamberti ricoverato in ospedale: doveva imporre il pallio a Papa Leone XIV ma è stato sostituito Assenza a sorpresa oggi alla messa di insediamento di Papa Leone XIV a piazza San Pietro: il cardinale protodiacono Dominuque Mamberti avrebbe accusato una fibrillazione cardiaca ed è stato per questo trasferito in ospedale. Avrebbe dovuto imporre lui il Pallio a Prevost ma è stato sostituito all'ultimo da Zenari.

A cura di Ida Artiaco

C'è stata una assenza importante oggi alla messa di insediamento di Papa Leone XIV a Piazza San Pietro: quella del cardinale protodiacono Dominique Mamberti. I più lo ricorderanno perché lo scorso 8 maggio, dopo la fumata bianca e l'elezione del conclave, ha pronunciato l'Habemus Papam e ha reso noto a tutto il mondo che Robert Francis Prevost sarebbe diventato il 267esimo pontefice della storia della Chiesa.

Oggi avrebbe dovuto imporre lui il pallio al Santo Padre, nel corso del rito di insediamento che ha dato il via ufficialmente al suo papato, ma è stato sostituito a sorpresa e all'ultimo momento dal cardinale Mario Zenari, nunzio a Damasco. Il motivo è stato presto chiarito da alcune fonti del Vaticano: il cardinale Mamberti avrebbe accusato una fibrillazione cardiaca ed è stato per questo trasferito in ospedale.

L'imposizione del pallio, insieme alla consegna dell'Anello del Pescatore, è uno dei riti specifici dell'inizio del Pontificato, trattandosi di due degli emblemi più significativi del Papato. Il pallio, realizzato con lana di agnelli e pecore e decorato con cinque croci rosse, rappresenta il Buon Pastore, l’immagine di Cristo che prende sulle spalle la pecorella smarrita. L’Anello del Pescatore, invece, raffigura San Pietro con la barca e la rete, richiamando la missione evangelizzatrice del Papa, chiamato a "pescare" anime per il Regno di Dio. Il suo nome evoca direttamente la figura di San Pietro, che, da pescatore, rispose alla chiamata di Gesù per diventare “pescatore di uomini".