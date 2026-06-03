Ascolti tv di ieri 2 giugno: chi ha vinto tra I volti della Repubblica e Un nuovo inizio

Chi ha vinto agli ascolti tv della prima serata di ieri, martedì 2 giugno 2026, tra lo speciale di Rai 1 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica, con il nostro Presidente Sergio Mattarella in prima linea per l’occasione della Festa della Repubblica. L’evento celebrativo andato in scena dalla Piazza del Quirinale si è scontrato con la prima serata di Canale 5, che proponeva la serie spagnola Un nuovo inizio.

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Chi ha vinto agli ascolti tv della prima serata di ieri, martedì 2 giugno 2026, tra lo speciale di Rai 1 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica, con il nostro Presidente Sergio Mattarella in prima linea per l'occasione della Festa della Repubblica. L'evento celebrativo andato in scena dalla Piazza del Quirinale si è scontrato con la prima serata di Canale 5, che proponeva la serie spagnola Un nuovo inizio. Sul fronte dei talk show politici, la sfida del martedì ha visto un testa a testa serrato tra DiMartedì su La7 ed È sempre Cartabianca su Rete 4. Ottimi riscontri anche per le proposte d'intrattenimento, informazione e cinema delle altre reti generaliste, che completavano il palinsesto con Formidabile Discoring (Rai 2), Indovina chi viene a cena (Rai 3) e la pellicola d'azione Chief of Station (Italia 1).

Occhi aperti come sempre anche sulla sfida dell'access prime time, di fatto quella più accesa della tv generalista, tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della fortuna di Gerry Scotti. Ieri la variazione dei palinsesti Rai per la festa della Repubblica del 2 giugno ha comportato vari cambi e cancellazioni quotidiane, ma la fascia di accesso al prime time è stata comprensibilmente protetta.