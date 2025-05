video suggerito

Francesca Pascale da Chiambretti: "Licia Ronzulli mi ha impedito di salutare Silvio Berlusconi" L'ex compagna del Cavaliere si racconta a Chiambretti su Rai3: "Dopo 15 anni insieme meritavo un ultimo incontro. Il cerchio magico me lo ha impedito e ho il tormento di non averlo potuto salutare".

Questa sera riparte Donne sull'orlo di una crisi di nervi, lo show di Piero Chiambretti in onda tutti i giovedì su Rai3. Si riparte con le parole fortissime di Francesca Pascale all'indirizzo dei vertici di Forza Italia, in particolare della senatrice Licia Ronzulli in relazione alla scomparsa di Silvio Berlusconi, suo ex compagno: "Purtroppo non ho potuto salutare il mio presidente dopo 15 anni vissuti insieme. La situazione è stata gestita senza empatia e senza rispetto". Il rimpianto sarà per sempre: "Io non ho potuto salutare il Presidente e ho nei ricordi stupendi, anche quelli di vita quotidiana normali. Però c'è anche il tormento di non averlo potuto salutare".

Il dolore per un addio mancato

L'ex compagna di Silvio Berlusconi rivela di non essere stata messa al corrente della gravità delle condizioni di salute dell'ex premier: "Non sono stata avvertita in tempo della gravità della malattia del mio presidente. Sono stata 15 anni accanto a Silvio Berlusconi e meritavo di salutarlo come è giusto, come hanno fatto tante altre persone". Secondo la Pascale, non ci sarebbe stato un vero e proprio divieto diretto nei suoi confronti, ma piuttosto il risultato di tensioni interne all'entourage berlusconiano: "In realtà non credo sia stato un divieto da parte di qualcuno. Credo sia stata la conseguenza di una forte discussione all'interno del gruppo di lavoro del presidente Berlusconi. Questo mi ha portato a una rottura tra i rapporti delle persone, degli assistenti di Silvio Berlusconi".

La frecciata pubblica a Licia Ronzulli

La Pascale lancia poi una frecciata sulla narrazione pubblica dell'ex premier: "Spesso quando si parla di Silvio Berlusconi si parla automaticamente della famiglia, dei figli. Io lo trovo davvero, non dico volgare, ma non è giusto, anche perché Silvio Berlusconi, tutto quello che ha fatto non possiamo ricondurlo sempre solo alla famiglia". Poi indica colei che ritiene essere la diretta responsabile del mancato saluto:

Nel caso del funerale è stato semplicemente il cerchio magico intorno a Silvio Berlusconi a impedirmi di salutare il mio presidente. In particolar modo è stata una persona che è senatrice di Forza Italia: era l'assistente di Silvio Berlusconi ed è Licia Ronzulli. Non so per quale motivo, l'ironia del mio dolore, mi ha portato poi a cercare consolazione in chi mi aveva fatto soffrire. Perché la prima persona che ho chiamato dopo la morte del presidente è stata proprio Licia Ronzulli.

L'incontro tra le due è avvenuto il giorno del funerale: "Io poi l'ho abbracciata all'ingresso della chiesa prima del funerale. E lì ho capito che l'astio, l'odio, le liti furibonde che vanno avanti per giorni, mesi e anni fanno male soltanto a noi stessi perché abbiamo perso tanto tempo, un tempo che non ci porterà mai indietro più nessuno".