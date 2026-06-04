Paola Turci sulla fine della storia con Francesca Pascale: “A casa mia lo hanno scoperto dai giornali”

Paola Turci torna a parlare della rottura con Francesca Pascale in un’intervista. La cantautrice ha lamentato il peso della sovraesposizione, svelando un dettaglio inedito sui rapporti con la sua famiglia durante i mesi più duri della separazione.

A distanza di due anni dall'unione civile celebrata a Montalcino, la fine della relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale continua a essere commentata dalle due protagoniste. In un'intervista rilasciata a La Repubblica, la cantautrice ha parlato sul peso di quella sovraesposizione, svelando un dettaglio inedito sui rapporti con la sua famiglia d'origine durante i mesi più duri della separazione: "A casa mia sono venuti a scoprire della fine della storia con Francesca Pascale dai giornali".

Il peso del gossip e il blocco artistico

Per una personalità da sempre protettiva nei confronti della propria sfera personale, finire al centro della cronaca rosa nazionale ha rappresentato un ostacolo difficile da gestire. Turci ha spiegato come la pressione dei media e l'impossibilità di difendersi dalle narrazioni distorte l'abbiano ferita profondamente: "Mi ferisce, non avendo diritto di replica, che qualcuno pensi che io sia voluta stare sui giornali. È tutto sbagliato perché non era il mio scopo", le parole.

Questa costante attenzione mediatica ha avuto ripercussioni dirette anche sulla sua carriera, provocando un vero e proprio stop forzato. La fine della storia con l'attivista ha coinciso con un periodo di vuoto creativo: "Sono stata ai box. In pausa, in silenzio, ad ascoltare, guardare, a vivere. Ma artisticamente facevo fatica, qualcosa si era bloccato". La situazione si è sbloccata soltanto di recente, quando la cantante ha deciso di lasciare quella spirale e fare ritorno a Roma, ritrovando l'ispirazione e la scrittura.

Nonostante le difficoltà e le conseguenze personali di un amore vissuto sotto i riflettori, Paola Turci rivendica l'autenticità delle proprie scelte, nate senza calcoli o paura del giudizio altrui. Un percorso che l'ha portata a superare la retorica del dover per forza "stare con i propri simili" o del dover "evitare di dare troppo nell'occhio", rimettendo al centro la propria libertà sentimentale, al di là di ogni pregiudizio.

La storia d'amore tra Paola Turci e Francesca Pascale

La relazione tra Paola Turci e Francesca Pascale era iniziata sotto il segno della riservatezza, diventando pubblica nell'estate del 2020 dopo essere state fotografate insieme durante una vacanza in barca. Due anni più tardi, il 2 luglio 2022, la coppia aveva consolidato l'unione civile con una cerimonia intima a Montalcino, in Toscana, seguita da una festa al Castello di Velona. Quello che sembrava un legame solido e un manifesto di libertà sentimentale ha però iniziato a vacillare a causa di una crisi e di crescenti tensioni di coppia, culminate nell'estate del 2024 con la firma della separazione legale davanti alla Procura di Firenze.