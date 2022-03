Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci interpreterà ancora Suor Angela: “Sarà il cuore della serie” Che Dio Ci Aiuti 7 si farà e vedrà ancora la presenza di Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela. La conferma arriva dal CEO Lux Vide, Luca Bernabei.

A cura di Gaia Martino

Che Dio Ci Aiuti 7 si farà e vedrà la presenza di Elena Sofia Ricci. La fiction amata dai telespettatori italiani che negli anni si sono affezionati a Suor Angela, Suor Costanza ed ai personaggi che hanno popolato le stanze del convento, trasmessa su Rai Uno, presto tornerà in onda con nuovi episodi. Luca Bernabei, CEO Lux Vide, ha confermato che l'attrice che interpreta Suor Angela farà ancora parte della famiglia di Che Dio Ci Aiuti, contrariamente a quanto emerso negli ultimi mesi.

Elena Sofia Ricci ci sarà in Che Dio Ci Aiuti 7

Il CEO Lux Vide Luca Bernabei ha smentito le voci riguardo l'addio di Elena Sofia Ricci dalla fiction Che Dio Ci Aiuti che prossimamente tornerà in onda su Rai Uno con la settima stagione.

Contrariamente a quanto si è letto su alcuni siti e testate giornalistiche, Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7.

L'attrice che veste i panni di Suor Angela sarà presente in tutti i nuovi episodi della serie televisiva: "Avrà una sua linea drammaturgica forte che sarà il cuore della serie". Sarà dato più spazio a Francesca Chillemi che recita il personaggio di Azzurra Leonardi –Personaggio che da sempre, sin dalla prima edizione, è stato presente, crescendo sino a diventare una colonna portante della serie e uno dei personaggi più amati – ha concluso.

Innovazione nella tradizione… questa è la nostra linea. E questo avverrà anche nella serie Che Dio ci aiuti 7.

Quando inizia Che Dio Ci Aiuti 7

In un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni nelle ultime settimane Luca Bernabei aveva confermato che la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 si farà. È in cantiere insieme ad altre stagioni delle serie Doc 3 – Nelle tue mani, Blanca 2 e Buongiorno mamma 2, aveva detto, lasciando il dubbio dunque su quando sarà disponibile per la messa in onda. Trattandosi ancora di ‘work in progress', si presume che i fan del programma dovranno aspettare ancora dei mesi.