Che Dio ci aiuti 7 si farà ma Elena Sofia Ricci dirà addio a Suor Angela: “Uscirà di scena” Che Dio ci aiuti 7 si farà. Dopo tira e molla, indiscrezioni e smentite, finalmente è ufficiale. Nel corso della settima stagione ci sarà l’uscita di scena del personaggio di Suor Angela, interpretato da Elena Sofia Ricci.

A cura di Daniela Seclì

Elena Sofia Ricci e Suor Angela, il personaggio che interpreta nella serie Che Dio ci aiuti

La fiction Che Dio ci aiuti gode del supporto di tantissimi spettatori, che negli anni si sono affezionati a Suor Angela, a Suor Costanza e ai numerosi personaggi che hanno popolato le stanze del convento. Negli ultimi mesi, si è parlato spesso dell'ipotesi che la serie televisiva venga cancellata. Non è una novità che la protagonista Elena Sofia Ricci, abbia manifestato l'intenzione di lasciare il ruolo della religiosa. Valeria Fabrizi, intanto, a Domenica In aveva dichiarato: "Ho saputo che la suora non torna più, perché Elena non vuole più farla. Mi spiace per il pubblico. Non ci disperiamo, troveremo un'altra al posto suo". In queste ore, ci sono state delle novità.

Che Dio ci aiuti, la settima stagione è in cantiere

Le notizie che arrivano riguardo al futuro di Che Dio ci aiuti e della possibilità che si faccia la settima stagione, sono in parte buone e in parte cattive. Partiamo dalla bella notizia: Che Dio ci aiuti 7 si farà. Lo ha rivelato l'amministratore delegato di Lux Vide, Luca Bernabei, in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. Bernabei ha fatto sapere che la fiction Che Dio ci aiuti 7 è tra le serie in cantiere, oltre a Doc 3 – Nelle tue mani (come gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli avevano anticipato a Fanpage.it, ndr), Blanca 2 e Buongiorno mamma 2.

Elena Sofia Ricci lascia Che Dio ci aiuti

Veniamo ora alla brutta notizia. Luca Bernabei ha confermato: "La settima sarà la stagione dell'uscita di Elena Sofia Ricci". Dunque, proprio come sta accadendo con Terence Hill nella serie Don Matteo 13, allo stesso modo Elena Sofia Ricci dirà addio a Suor Angela nel corso della settima stagione di Che Dio ci aiuti. Occorrerà armarsi di pazienza e attendere la messa in onda delle nuove puntate, per scoprire come gli sceneggiatori decideranno di chiudere il luminoso percorso della suora più amata del piccolo schermo.