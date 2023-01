Al via The Voice Senior, Gigi D’Alessio: “Gli ascolti contano, ma dipende da come si fanno” Sta per tornare su Rai1 The Voice Senior. Durante la conferenza stampa di presentazione Gigi D’Alessio, tra i giudici dello show, e la conduttrice Antonella Clerici hanno espresso qualche considerazione sul programma.

A cura di Ilaria Costabile

Sta per tornare in prima serata su Rai1 The Voice Senior, uno dei programmi più seguiti e acclamati della tv, che sta riscuotendo un grande successo anche in termini di ascolti. Nella conferenza stampa di presentazione dello show, la conduttrice Antonella Clerici e i giudici, Gigi D'Alessio, Loredana Berté, Clementino e i nuovi arrivati, i Ricchi e Poveri, hanno avuto modo di raccontare a loro modo le novità di quest'anno, lasciando spazio anche a qualche considerazione.

Gigi D'Alessio e la questione ascolti

The Voice Senior è un programma che è riuscito a convogliare l'attenzione del pubblico, attraverso le storie dei suoi protagonisti, concorrenti che nonostante l'età sentono di volersi mettere in gioco attraverso la loro passione per la musica e il canto. Questa dimensione così aperta alla singolarità degli aspiranti vincitori, che si raccontano apertamente sul palco, è quello che consente allo show di ottenere anche un certo successo in termini di ascolti. Ed è un punto sul quale anche Gigi D'Alessio si è soffermato dicendo:

Pensiamo sempre all’Auditel: io penserei invece anche al Qualitel. Gli ascolti dipendono da come si fanno: se uno mentre canta si abbassa i pantaloni fa l'80% di share. Ma noi non lo faremo, a meno che non voglia farlo Clementino.

L'appunto di Antonella Clerici

Anche Antonella Clerici, poi, ha voluto sottolineare come The Voice Senior, sebbene sia stato considerato un programma importante per la Rai, tanto da affrontare un passaggio di rete, dalla seconda all'ammiraglia, non è stato promosso come si sarebbe aspettata: "Spesso vedo tantissimi promo di altre trasmissioni e poco di The Voice Senior. È un programma di punta di Rai1 e promuoviamolo. Essendo una vecchia conduttrice Rai, difendo il mio prodotto. Non a discapito degli altri". Addentrandosi, poi, nelle novità di questa edizione, la conduttrice ha dichiarato:

