Gigi D’Alessio: “The Voice Senior è bello per storie come quella di Annibale Giannarelli” Il cantautore napoletano rivela qual è stato il momento più emozionante da quando è coach a The Voice Senior.

La terza edizione di The Voice Senior riparte il prossimo 13 gennaio. Confermatissimo tra i giudici seduti sulle poltrone girevoli c'è lui, Gigi D'Alessio. Il cantautore napoletano può anche fregiarsi del titolo di coach campione in carica perché, lo scorso anno, ha trionfato proprio un suo "allievo": il 73enne Annibale Giannarelli, autore della colonna sonora del film "Lo chiamavano Trinità". Racconta D'Alessio: "Una storia emozionante. A 73 anni è tornato dall'Australia per realizzare il sogno di tutta una vita: cantare".

Le parole di Gigi D'Alessio

Annibale Giannarelli è stato il vincitore di The Voice Senior 2022, Gigi D'Alessio è stato il suo coach. A TelePiù, il cantautore napoletano racconta questa storia che lo ha particolarmente emozionato:

Sono tutte belle. Quella di Giannarelli è emozionante: un uomo che da giovane, dopo aver raggiunto la notorietà con il tema del film "Lo chiamavano Trinità…", si trasferisce in Australia. E a 73 anni torna e cerca di realizzare il sogno di tutta una vita: cantare.

Le preferenze di Gigi D'Alessio

Ma come fa a girarsi Gigi D'Alessio? Come sceglie il suo talent preferito? Lui sa certamente quando non si gira: "Quando non sento un brivido lungo la schiena". Poi, però, può capitare anche che qualcuno resta soddisfatto e prova a fare strategia per non far girare gli altri:

Può capitare che all'ascolto di qualche artista uno di noi resti così suggestionato da comunicare subito la sua soddisfazione con le smorfie, ma non c'è alcuna strategia. Talvolta, invece, si calca la mano anche per far girare tutti.

La new entry: i Ricchi e Poveri

La new entry è composta da due nuovi coach, che però valgono come uno: i Ricchi e Poveri. Angela Brambati e Angelo Sotgiu saranno i nuovi giudici e coach dei talent. Completano il roster: Clementino e Loredana Bertè. Conduce Antonella Clerici. La prima puntata di The Voice Senior è prevista per il 13 gennaio su Rai2.