Annibale Giannarelli è il vincitore di The Voice Senior 2022: è il più anziano di sempre

Annibale Giannarelli è il vincitore di The Voice Senior 2022. Si è distinto con gli altri cantanti arrivati fino alla fine, ovvero Walter Sterbini, Claudia Arvati e Marcella Di Pasquale. Annibale Giannarelli è il più anziano di sempre a vincere un reality show. Il televoto ha premiato l'artista del Team Gigi con il 44.15% delle preferenze. Per adesso, non sono state rese note le percentuali degli altri concorrenti.

Chi ha vinto The Voice senior, le percentuali del televoto

Annibale Giannarelli del Team Gigi

Walter Sterbini del Team Loredana

Claudia Arvati del Team Gigi

Marcella Di Pasquale del Team Clementino

Cosa è successo durante la finale di The Voice Senior 2022

L’ultima puntata di The Voice Senior 2022 è cominciata con i 12 finalisti che hanno cantato il brano "Io canto" di Riccardo Cocciante. Il cantautore è stato il grande ospite di questa finale ed è intervenuto proprio durante il brano di apertura, tornando poi in altri momenti per cantare le canzoni del suo repertorio. Queste le esibizioni della finale:

Walter Sterbini – Ancora

Marcella Di Pasquale – Nel sole

Annibale Giannarelli – My way

Franco Tortora – Vent'anni

Claudia Arvati – E poi

Russell Russell – Proud Mary

Roberto Barocelli – Un senso

Lanfranco Carnacina – You are so beautiful

Piero Cotto e Beatrice – Questione di feeling

Donata Brischetto – Hot Stuff

Luciano Genovesi – Hotel California

I quattro finalisti Annibale Giannarelli del Team Gigi, Walter Sterbini del Team Loredana, Claudia Arvati del Team Gigi e Marcella Di Pasquale del Team Clementino si sono poi esibiti in questo ordine:

Marcella Di Pasquale – La casa del sole

Walter Sterbini – Cambiare

Annibale Giannarelli – Lo chiamavano Trinità

Claudia Arvati – Like a natural woman