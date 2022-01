The Voice Senior chiude sfiorando i 4 milioni, testa a testa con il GF Vip per la finale La finale della seconda edizione di The Voice Senior chiude con il 19,5% di share. Ottimi anche i numeri del GF Vip, che supera il muro del 20%.

A cura di Andrea Parrella

La seconda edizione di The Voice Senior si è chiusa con la vittoria di Annibale Giannarelli, che a 73 anni diventa il più anziano vincitore della storia di un talent. Le lacrime di commozione del vincitore del programma hanno chiuso una seconda edizione che ha confermato il successo della prima anche in termini di ascolti. I dati del sabato mattina ci dicono che la finale di The Voice Senior in onda dalle 21:36 alle 00:23 ha conquistato 3.882.000 spettatori pari al 19.5% di share.

Il GF Vip oltre il 20% di share

Numeri notevoli, da comparare con quelli della concorrenza di Canale 5 e la trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip, che tiene assolutamente il confronto. Il reality condotto da Alfonso Signorini dalle 21:42 alle 1:26 ha tenuto attaccati al televisore 3.373.000 spettatori con uno share del 20.6%, anche questo un dato assolutamente in linea con quelli ottimi conseguiti dal reality show di Canale 5 in questa stagione.

Quello tra Rai1 e Canale 5 è, dunque, un sostanziale testa a testa, con The Voice che vince in termini di spettatori medi e il Grande Fratello Vip che prevale sotto il profilo dello share, favorito anche dalla chiusura a notte fonda, più di un'ora dopo rispetto al programma concorrente.

Gli ascolti delle altre reti

Dopo le due ammiraglie troviamo Rai2 con The Good Doctor 5 che ha interessato 1.145.000 spettatori (4.6%) e The Resident 4 815.000 spettatori (4%). Su Italia1 Mechanic: Resurrection ha raccolto 1.756.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Speciale Tg3 – Verso il Quirinale è visto da 537.000 spettatori con il 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.072.000 spettatori (5.7%). Su La7 Propaganda Live registra 884.000 spettatori (4.8%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 343.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è seguito da 346.000 spettatori pari al 2.1%.