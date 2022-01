Ascolti tv 7 gennaio 2022: chi ha vinto tra The Voice Senior e Grande Fratello Vip Vince la prima serata del 7 gennaio 2022, The Voice Senior di Antonella Clerici, arrivato alla semifinale. Resiste e si difende molto bene il Grande Fratello Vip, che supera il 21% di share.

La prima serata di venerdì 7 gennaio 2022 è stata vinta agli ascolti tv da The Voice Senior condotto da Antonella Clerici con 3.904.000 spettatori pari al 18.8% di share. Il programma arrivato alla fine delle blind audition e pronto a passare alla semifinale con le squadre bloccate, continua a collezionare ottimi risultati nel prime time della Rai del venerdì sera, sconfiggendo la concorrenza ma non asfaltandola. Si difende benissimo infatti il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che ha chiuso con un risultato pari a 3.459.000 spettatori per il 21% di share. Basti pensare che il reality è arrivato alla 32esima puntata con due appuntamenti settimanali, quindi avrebbe potuto subire maggiormente un prevedibile effetto stanchezza.

Cosa è successo al GF Vip 2022

Una puntata scoppiettante quella del Gf Vip, partita in vantaggio sin dal pomeriggio, quando era stato anticipato l'ingresso improvviso di Alfonso Signorini nella Casa per una comunicazione urgente. Dopo frasi razziste, sessiste ed omofobe, insulti di vario tipo e scontri a dir poco deplorevoli, il conduttore, di concerto con gli autori e la rete, ha deciso di entrare dal giardino per comunicare ai suoi vipponi che era stato più volte superato il limite. "Datevi una calmata, altrimenti chi non riesce può anche uscire", questo il sunto senza mezzi termini che ha acceso il confronto con i concorrenti del GF Vip 2022 e spento gli animi principalmente di Katia Ricciarelli e Lulù Selassié.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste: The Good Doctor su Rai2 con 1.184.000 spettatori pari al 4.9% di share mentre The Resident 851.000 (4.1%) hanno tentato il sorpasso su Italia 1 che ha proposto I Mercenari 2 e chiuso con 1.169.000 spettatori (5% di share). Su Rai3 L’Ufficiale e la Spia 1.097.000 spettatori pari ad uno share del 5% mentre su Rete4 Io Speriamo che me la Cavo con Paolo Villaggio ha conquistato ancora una volta il pubblico con 1.218.000 spettatori per il 5.5% di share. Su La7 Indovina chi viene a Cena con il defunto Sidney Poitier ha totalizzato 693.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su TV8 Nonno questa volta è guerra 513.000 spettatori con il 2.2% di share, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 613.000 spettatori (2.6%).