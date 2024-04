Ascolti tv domenica 21 aprile: chi ha vinto tra Makari, Lo show dei record e Che Tempo che fa

video suggerito

La prima serata di ieri, domenica 21 aprile, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso le repliche di Makàri, la fiction con protagonista Claudio Gioè. Su Canale5, è tornato l'appuntamento con Lo Show dei Record. Su Rai3 è andata in onda una nuova puntata di Report. Sul Nove, invece, il consueto appuntamento con Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che fa. Vediamo tutti i dati Auditel e chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida degli ascolti tv tra Makàri e Lo Show dei Record

Su Rai1 sono tornate in onda le prime puntate di Makàri, la fiction con Claudio Gioè, arrivata alla sua terza stagione, ma che sin dal debutto ha riscosso un grande successo in tv. Le repliche, quindi, hanno radunato davanti allo schermo 2.382.000 spettatori pari al 13.8% di share. Vincendo di fatto la prima serata.

È tornato in prima visione uno degli appuntamenti più graditi dai telespettatori di Canale 5, ovvero Lo Show dei Record. Alla conduzione, come sempre, Gerry Scotti che accompagna il suo pubblico alla scoperta di personaggi ed eventi incredibili. La puntata è stata vista da 2.014.000 spettatori pari al 14.5% di share.

Che tempo che fa e Report

Lo spazio della domenica sera è abitato anche da trasmissioni che, da sempre, hanno catturato l'attenzione degli italiani, seppur per motivi diversi. Lo spostamento di Fabio Fazio sul Nove, dove ha trovato una nuova collocazione per Che Tempo che fa, non ha generato grandi perdite di pubblico, anzi, il programma resta tra i più visti nell'ambito delle proposte tv. Di fatti, la puntata in onda domenica ha segnato 2.230.000 spettatori con l’11.4% di share nella prima parte e 1.473.000 spettatori con l’11.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.19 alle 0.34.

Anche Report, su Rai3, si conferma come uno dei programmi di inchiesta giornalistica più seguiti. Il passaggio dalla messa in onda del lunedì sera a quella della domenica, non è stato determinante in senso negativo per la trasmissione che mantiene il suo pubblico di fedelissimi. Preceduto da una presentazione di 36 minuti (1.328.000 – 6.6%) – Report ha catturato l'attenzione di 1.824.000 spettatori con il 9.9% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 9-1-1 è stato visto da 723.000 spettatori con il 3.6% di share e 9-1-1: Lone Star è stata la scelta di 799.000 spettatori con il 4.3% di share. Su Italia1 The Lost City ha collezionato 1.261.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha segnato 737.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Il Giovane Hitler ha interessato 266.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Operation Fortune ha è stato la scelta di 321.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (.000 – %),