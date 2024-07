video suggerito

Ascolti tv martedì 23 luglio: chi ha vinto tra Sophie Cross-Verità nascoste e Ciao Darwin 9 Tutti i dati Auditel di ieri sera. Su Rai1 la seconda stagione di Sophie Cross-Verità nascoste, mentre su Canale 5 le repliche di Ciao Darwin. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, martedì 23 luglio 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai Uno è andata in onda la seconda stagione della fiction Sophie Cross-Verità nascoste, su Canale5 è stata trasmessa una puntata della nona edizione di Ciao Darwin. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv e i dati Auditel di tutte le altre reti generaliste.

La sfida agli ascolti tv tra Sophie Cross-Verità Nascoste e Ciao Darwin

L'estate è momento di repliche per le diverse emittenti televisive, difficile, infatti, che ci siano nuovi programmi previsti nell'arco della settimana. Eppure, ogni tanto, c'è qualche eccezione, come ad esempio i nuovi episodi della serie Sophie Cross-Verità Nascoste, in onda su Rai1, che lo scorso anno aveva appassionato il pubblico. La fiction è stata vista da

Su Canale 5, invece, un grande classico Mediaset, ovvero Ciao Darwin, alla sua nona edizione. Lo show condotto da Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, è uno dei programmi più amati di sempre e nonostante le repliche, resta comunque una delle scelte più apprezzate da parte dei telespettatori.

Leggi anche Ascolti tv lunedì 22 luglio: chi ha vinto tra Nero a metà e Battiti Live

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste.