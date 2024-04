video suggerito

Ascolti tv martedì 23 aprile: chi ha vinto tra Sulle ali della musica, la Coppa Italia e Belve Gli ascolti della serata di martedì 23 aprile 2024, non saranno comunicati per ogni singolo programma, ma per fasce orarie a causa di uno sciopero della Nielsen Media, società che si occupa della rivelazione dei dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, martedì 23 aprile, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è stato trasmesso il film del 2018 Sulle ali della musica, su Canale 5 si è lasciato spazio allo sport con la Coppa Uefa tra Lazio e Juventus. Infine su Rai2 l'appuntamento con Belve, il format di interviste ormai cult, condotto da Francesca Fagnani. A causa di uno sciopero della durata di cinque giorni indetto dalla Nielsen Media, la società che si occupa della misurazione dei dati Auditel, non sarà possibile riscontrare i risultati di ogni singolo programma, ma saranno individuate le fasce orarie, con la relativa misurazione di share.

La sfida degli ascolti tv tra Sulle ali della musica, la Coppa Uefa e Belve

Protagonista del prime time di Rai1 è stato il film Sulle ali della musica, che racconta la vera storia di Antonia Brico, la prima donna a dirigere un'orchestra sinfonica, cresciuta in America dove è arrivata dall'Olanda quando era ancora bambina. Su Canale 5, invece, è stato dedicato, come ormai di consueto, spazio allo sport. È stata trasmessa, infatti, la partita di Coppa Uefa che ha visto scontrarsi Lazio e Juventus.

Il match ha visto trionfare la squadra azzurra, che ha piazzato due goal ai bianconeri, ma saranno comunque loro ad andare in finale, dove si contenderanno la vittoria con Fiorentina o Atalanta. Su Rai2, continuano gli appuntamenti con Belve. Il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani che in questa stagione ha macinato un bel risultato in termini di ascolti tv, superando anche le precedenti puntate. Stavolta a rispondere alle sue pungenti domande c'erano tre donne: Antonella Clerici, Lory Del Santo e Margherita Buy.

A causa dello sciopero su citato, quindi, non saranno comunicati i dati di ogni singolo programma, bensì saranno individuate le fasce orarie con i rispettivi dati di share. La Coppa Italia fa vincere la prima serata considerata la fascia d'ascolto dalle 20:30 alle 22:30 con Canale5 col 20.77% di share, mentre Rai1 nello stesso range orario ha registrato uno share del 19.21%.