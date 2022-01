Cosa è successo al GF Vip nella puntata di venerdì 7 gennaio: tutti ammoniti, tutti salvati Dall’ingresso di Signorini in Casa per il rimprovero all’abbraccio tra Biagio e Miriana, da Kabir Bedi che si addormenta in diretta al ritorno di Dayane Mello. I momenti da ricordare della puntata del Gf Vip del 7 gennaio.

A cura di Andrea Parrella

Il rimprovero di Alfonso Signorini, il chiarimento (nemmeno troppo sincero) tra Katia e Lulù, la pace apparente. E ancora la promessa di ingresso nella casa di Delia Duran, l'incontro tra Dayane Mello e Soleil Sorge, quello tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan. Sono diversi i momenti che hanno segnato la puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 7 gennaio.

Signorini entra in casa e rimprovera tutti

Ad aprire le ostilità c'è la decisione di Alfonso Signorini di entrare in Casa dopo la settimana movimentata, con le liti incrociate tra le donne e in particolare le offese rivolte da Katia Ricciarelli all'indirizzo di Lulù. Il conduttore entra in Casa per ristabilire la tranquillità e invitare tutti alla calma ("se non siete in grado quella è la porta, andatevene"). il risultato è un discorso poco convincente in cui Signorini non prende una posizione, condanna ma non punisce e quindi lascia il terreno fertile perché tutto accada di nuovo.

Il ritorno di Dayane Mello

Momento amarcord della serata, l'ingresso nella casa di Dayane Mello, che dopo aver preso parte come concorrente alla scorsa edizione, è tornata per la sua amica Soleil, alla quale dà tutto il suo sostegno: "Io sono arrivata da poco, la storia non la conosco bene, però so che se l'ha vissuta è perché ci teneva e le andava di farlo".

Biagio riabbraccia Miriana: "Per te farei 800 quarantene"

A pochi giorni dall'uscita della casa, Miriana Trevisan ritrova Biagio D'Anelli, che ha la possibilità di rivedere con un abbraccio sanificato e protetto, con tanto di vetro a dividerli. Lui la incoraggia ad andare avanti dopo le brutte delusioni dei giorni scorsi e poi le fa capire che farebbe di tutto per poterla riabbracciare davvero: "Farei 800 quarantene per sentire il tuo fiato sul collo". La cosa diventa una richiesta esplicita di Signorini al Grande Fratello Vip perché i due possano reincontrarsi.

Kabir Bedi si addormenta durante la diretta

È entrato da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip ed ha avuto la sfortuna di farlo nel momento di maggiore caos di questa edizione. Frastornato dalle discussioni continue e lontano dalle dinamiche che le scatenano, oltre che in difficoltà per la scarsa padronanza dell'italiano, Kabir Bedi, 75 anni, si è quasi addormentato durante la diretta di venerdì 7 gennaio, come Signorini ha puntualmente documentato.

Delia Duran va in quarantena per entrare in casa

Il momento di Delia Duran nella casa è arrivato. Dopo diversi annunci nelle scorse settimane, sarà lei ad arricchire il gruppo, con l'intenzione di capire davvero cosa abbia vissuto il suo compagno Alex Belli per arrivare a mettere in crisi il loro rapporto. Da oggi è in quarantena, per poi poter entrare in casa, cosa che accadrà probabilmente lunedì prossimo.