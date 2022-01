Dayane Mello fa una sorpresa all’amica Soleil: “Sappiamo quanto sei forte, mostra la tua fragilità” Soleil Sorge aveva necessariamente bisogno di carica, ragion per cui Alfonso Signorini ha pensato di mandarle nella casa del GFVip la sua migliore amica: Dayane Mello.

A cura di Ilaria Costabile

Ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip è una delle protagoniste della vecchia edizione del reality, ovvero Dayane Mello. La modella brasiliana è amica di una delle concorrenti più amate di quest'anno, ovvero Soleil Sorge, le due sono molto amiche e si sono conosciute partecipando entrambe a Pechino Express.

L'incontro tra Dayane e Soleil

Un ingresso emozionante quello di Dayane Mello nella casa di Cinecittà dove lo scorso anno ha vissuto per sei mesi e dove ha affrontato momenti davvero difficili, come la scomparsa di suo fratello. La modella brasiliana, reduce da un lungo percorso nel reality "La Fazenda" ha risposto ad alcune domande che gli ha posto Alfonso Signorini su Soleil, chiedendole anche di Alex Belli: "Io sono arrivata da poco, la storia non la conosco bene, però so che se l'ha vissuta è perché ci teneva e le andava di farlo". Dayane ha poi aspettato il momento in cui la sua Soleil è arrivata in giardino per farle la sorpresa che non si sarebbe mai aspettata:

Hai visto amica mia sono qui per te. Ho fatto un sacco di chiacchiere con la tua mamma sta benissimo e anche il tuo cagnolino, hai fatto tantissimo sei stanca, prendi le tue energie, hai bisogno di riconnetterti con te stessa, non hai bisogno di fare più sacrifici, mi sei mancata tantissimo ti ho pensato tantissimo nel mio percorso. Ti voglio tantissimo bene, mi hai cambiato un po' la vita, sono orgogliosa per quanto sei forte, tanti si aspettano che siamo lì a sbagliare, ma hai fatto tanto, non hai idea dell'esercito che hai fuori, non litigare con la gente, non ti porterà da nessuna parte. Hai bisogno di un po' di leggerezza. Sei una forza della natura, stai lontana da tutti i litigi possibili, non lasciare che spengano.

Soleil, felicissima di averla vista esulta, strepita perché non può abbracciarla e appena le viene concesso di parlare dice: "Mi sei mancata come l'aria, sei stata la mia forza tutto questo tempo, nei momenti difficili pensavo cosa farebbe Dayane, non vedo l'ora di parlare e raccontarci tutto. Sono davvero felice". Le due, poi, si sono ripromesse che una volta uscite avrebbero trascorso insieme tutto il tempo perso stando lontane.