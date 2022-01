Delia Duran in quarantena per entrare al GF Vip: “Ho perdonato Alex, ma non dimentico” Delia Duran ha deciso definitivamente che entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip. La sua decisione non è condivida con Alex, che però le ha detto: “Capisci i tuoi dubbi”.

A cura di Andrea Parrella

Il momento dell'ingresso di Delia Duran al GF Vip è ancora rinviato. La moglie di Alex Belli è stata protagonista della puntata di venerdì 7 gennaio, facendo sapere di essere certa di voler entrare in quarantena prima di poter fare il suo ingresso nella Casa, a poche settimane di distanza dall'uscita di suo marito, indiscutibile protagonista dei primi mesi di questa edizione del programma, soprattutto per la relazione nata all'interno della casa con Soleil.

Delia in quarantena prima dell'ingresso in Casa

Proprio da qui è partito l'ultimo confronto a distanza tra Alex Belli e Delia Duran, che nel corso della puntata ha salutato il pubblico prima di andare in quarantena, così da poter entrare nella casa del Grande Fratello Vip nei prossimi giorni. Delia Duran ha avuto la possibilità di assistere al momento in cui Soleil ha letto un tweet in cui Alex Belli le dava supporto a distanza, pubblicando una foto di un momento intimo tra loro all'interno della Casa. Il commento di Soleil, su richiesta di Signorini, è stato inequivocabile: "Se io fossi stata Delia, nel vedere quello che è successo tra me e Alex, lo avrei lasciato".

I dubbi su Alex

Delia Duran ha preso spunto proprio da queste parole per far intuire le intenzioni con le quali entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, ovvero quelle di capire davvero quale fosse il clima e cosa abbia portato suo marito ad avere questo tipo di reazione: "Ho ancora dei dubbi e voglio capire se quella situazione che Alex raconta di aver trovato nella casa corrisponde a realtà. Io l'ho perdonato ma non dimentico".

Alex Belli, dallo studio, ha chiaramente detto di non essere mai stato d'accordo con l'idea che sua moglie entrasse in casa, ma davanti ai suoi dubbi l'ha invitata a fare tutto quanto ritenesse necessario per fugare ogni perplessità: "Capisci te stessa".