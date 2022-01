The voice senior, i nomi dei 24 concorrenti in semifinale e le squadre dei 4 giudici con la puntata di venerdì 7 gennaio si sono chiuse le blind audition e i 4 giudici di The Voice Senior sono stati chiamati a scegliere i 24 semifinalisti che si sfideranno nella puntata del 14 gennaio. Ecco chi sono.

A cura di Andrea Parrella

È andata in onda venerdì 7 gennaio la sesta puntata di The Voice Senior, il talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici che dà una seconda chance ad artiste e artisti over della scena musicale italiana. La fase delle blind audition si è chiusa con quattro squadre da 15 concorrenti ciascuna. I 4 giudici sono stati quindi chiamati a ridurre a 6 i concorrenti per singola squadra con la fase cut, scegliendo i 24 concorrenti che accedono alla fase K.O. nella semifinale di venerdì 14 gennaio 2022. Ecco chi sono i concorrenti scelti da Loredana Bertè, Clementino, Orietta Berti e Gigi D'Alessio.

La squadra Loredana Bertè

Walter Stervini

Donata Brischetto

Carlo Andreoli

Michele Longo

Lanfranco Carnacina

Lina Savonà

La squadra di Clementino

Arthur Miles

Luciano Genovesi

Marcella Di Pasquale

Vittorio Bonetti

Russell

Pino Pugelli

La squadra di Orietta Berti

Franco Tortora

Rosa Giannoccaro

Roberto Barocelli

Maria Gatti Pupa

Silvio Aloisio

Cosetta Gigli

La squadra di Gigi D'Alessio

Piero Cotto e Beatrice Pasquali

Lalo Sibello

Claudia Arvati

Annibale Giannarelli

Fabrizio Pausini

Carmen Marchese