The Voice Senior, Lisa canta Mia Martini e il dolore per la morte del figlio: Loredana Bertè commossa A The Voice Senior 2023, l’insegnante di canto Lisa Manosperti ha convinto la giuria intonando Almeno tu nell’universo di Mia Martini. La concorrente si porta nel cuore, la sofferenza per la morte del figlio. Loredana Berté: “Divideremo questo dolore perché io lo porto ancora, sempre, ogni minuto della mia giornata, tutti i giorni”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Voice Senior 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venerdì 13 gennaio, Rai1 ha lasciato spazio alla prima puntata di The Voice Senior. Tra i concorrenti anche Lisa Manosperti, insegnante di canto, che ha portato sul palco del programma condotto da Antonella Clerici, la canzone di Mia Martini "Almeno tu nell'universo". Ecco qual è stata la reazione di Loredana Bertè e degli altri giudici.

Lisa Manosperti convince la giuria: la reazione di Loredana Bertè

Loredana Berté è rimasta sin da subito molto colpita, tanto da premere il pulsante e voltarsi, seguita da Gigi D'Alessio, i Ricchi e Poveri e, infine, Clementino. Insomma, Lisa Manosperti ha convinto davvero tutti. Loredana Berté, alla fine dell'esibizione, si è alzata in piedi e ha commentato: "Brava, mi hai emozionato. Ho sentito il dolore nella tua voce, mi è arrivata dentro". Anche i Ricchi e Poveri le hanno fatto eco: "Ci hai emozionato, hai cantato con il cuore". Gigi D'Alessio ha spiegato che quando, in precedenza, qualcuno ha portato a The Voice Senior un brano di Mia Martini, in genere i giudici non si giravano: "Per rispetto e perché non ci arrivavano, poi però ognuno di noi dava la precedenza a Loredana. Stavolta Loredana si è girata e per fare girare Loredana su Mia Martini, devi essere davvero tanta, tanta, tanta roba".

Il dolore di Lisa Manosperti condiviso con Loredana Bertè

Lisa Manosperti, nella clip di presentazione, ha spiegato di portarsi dentro un grande dolore: "Nella mia vita ci sono stati dei momenti tremendi, molto brutti, soprattutto due anni fa. Prima la pandemia, subito dopo la morte di mio figlio. Non è facile per me parlarne. Ho dovuto subito riprendere perché c'era la mia famiglia, c'era mia figlia, ho cercato di veicolare nel canto quello che avevo dentro, la musica mi ha teso le braccia e mi ha tirato su, perché stavo cadendo". Dopo la sua performance sul palco di The Voice Senior, ha spiegato anche ai giudici:

Ho scelto questa canzone perché ne amo lo stile, ma non solo per questo. Dentro di me c'è un dolore grande che mi porto dietro e ormai lo metto nel canto, perché questo è quello che faccio, questo è quello di cui vivo. Fare girare Loredana, per me è già una vittoria.

Loredana Berté, che l'ha accolta nella sua squadra, ha replicato: "Divideremo insieme questo dolore perché io lo porto ancora, sempre, ogni minuto della mia giornata, tutti i giorni. Vieni con me? Ti amo".