video suggerito

Paolo sceglie di non esibirsi a The Voice Senior: “Non me la sento, ho paura di dimenticare il testo della canzone” A un passo dalla sua esibizione a The Voice Senior, Paolo ha deciso di rinunciare alla seconda chance che gli era stata offerta da Gigi D’Alessio: “Per me è stata una bella esperienza, ma ho paura di dimenticare le parole della canzone”. La reazione dei giudici e di Antonella Clerici. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

376 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Voice Senior 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Paolo, 84 anni di Reggio Emilia, era stato ripescato e quindi aveva una seconda chance da Gigi D'Alessio per esibirsi sul palco di The Voice Senior. Prima della performance, però, ha deciso di non cantare perché ha avuto paura di dimenticare il testo della canzone, cosa che gli era accaduta già nel corso della puntata precedente, per cui aveva dovuto scrivere sulla mano le parole che non riusciva a memorizzare. La sua confessione ha emozionato i giudici e Antonella Clerici.

La rinuncia di Paolo a The Voice Senior

Nel classico colloquio con la conduttrice prima di salire sul palco, però, l'84enne ha deciso di fare un passo indietro: "Io sono venuto per dire che mi sento costretto a rinunciare a questa chance. Se penso al testo che dovrei dire potrei prenderci, ma potrei anche sbagliare tutto". Antonella Clerici, percependo il disagio dell'uomo, ha quindi scelto di non insistere. "Sono felice di aver fatto questa scelta", ha ribadito il cantante.

La reazione dei giudici

Antonella Clerici l'ha invitato a salire comunque sul palco per salutare i giudici. "Lui mi ha detto che non se la sentiva di cantare ancora una volta, che ha vissuto una bella cosa e che quindi è stata per lui una bella esperienza, ma preferisce salutarvi ma non cantare", ha spiegato, davanti agli sguardi attoniti di Arisa, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D'Alessio. Quest'ultimo, allora, ha deciso di ringraziare Paolo per averli onorati della sua presenza e ha aggiunto: "Siamo contenti che tu abbia fatto una scelta che a te stia bene, noi siamo felici se tu sei felice, ricordati che la rinuncia non è mai una sconfitta".