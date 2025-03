Cristina si blocca durante l’esibizione a The Voice Senior: “Ho avuto un vuoto, pensavo al giudizio di mio marito”

video suggerito

Nella puntata di venerdì 21 marzo, Cristina Bruno si è esibita nella quinta Blind di The Voice Senior con "Grande grande grande" di Mina. La donna, presa dall'emozione, ha dimenticato le parole del brano, spingendo Antonella Clerici a intervenire sul palco. "Respira, è successo altre volte, sei pronta?", le ha detto la presentatrice. Di fronte all'evidente difficoltà della donna, i giudici sono intervenuti per rimetterla a suo agio.

Cristina dimentica le parole del brano durante la sua esibizione

Cristina Bruno ha 67 anni e non ha mai studiato canto, ma ha sempre amato la musica e cantare. Sul palco di The Voice Senior dimentica dall’emozione le parole del testo della canzone che ha portato, “Grande Grande Grande” di Mina, ma i coach cercano di aiutarla prendendo i microfoni e accompagnandola nel canto. In suo soccorso Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Arisa, infatti, hanno intonato insieme a lei il ritornello per farla rientrare nel ritmo. Arisa ha riconosciuto un grande talento nella sua voce, ammettendo: "È successo anche a me".

"Pensavo al giudizio di mio marito"

Alla fine dell'esibizione, la donna ha commentato: "Ho completamente dimenticato le parole". "Può capitare – ha ribattuto Arisa – Io penso una cosa, le persone non si incontrano mai per caso, io in questa cosa ho rivisto un pochino me ogni tanto, perché a volte anche a me capita di bloccarmi, stando un po' insieme riusciremo a capire che cos'è che ci blocca e ci aiuteremo". "Mi potresti spiegare cosa è successo nella tua testa quando hai mancato l'attacco?", le ha chiesto successivamente la giudice. Cristina, allora, ha spiegato: "Ho dimenticato la parola, ho avuto il vuoto e poi ho pensato al giudizio di mio marito Ugo, che è il mio peggior nemico. Io lo so cosa sta pensando in questo momento: ‘Te lo avevo detto che dovevi leggere il testo prima di entrare'". Gigi D'alessio, per smorzare le tensione, ci ha scherzato su: "Poverino, non è colpa sua", ha detto sorridendo.