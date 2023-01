Clara Serina a The Voice Senior, per la cantante di Lady Oscar non si è girato nessuno: “Stonata” Momento di smarrimento a The Voice Senior su Rai1, dove si è esibita Clara Serina, storia cantante della band I cavalieri del Re e interprete della sigla di Lady Oscar, con scarsi risultati. Nessuno dei coach si è girato, per poi disperarsi solo dopo quando l’hanno riconosciuta.

A cura di Redazione Spettacolo

Momento di smarrimento a The Voice Senior 2023 su Rai1, dove si è esibita Clara Serina, storia cantante della band I cavalieri del Re e interprete della sigla di Lady Oscar, con scarsi risultati. Nessuno dei coach si è girato, per poi disperarsi solo dopo quando l'hanno riconosciuta. La cantante 72enne è stata la voce che ha accompagnato intere generazioni nei loro pomeriggi davanti la tv, con brani iconici di cartoni animati come Kimba, Sasuke, L’Uomo Tigre, Coccinella, Lo specchio magico, Yattaman, La ballata di Fiorellino, Gigi la trottola, Chappy, Devil man e Ransie la Strega.

Clara Serina non ha però conquistato i coach di The Voice Senior, infatti nessuno tra Gigi D’Alessio, I Ricchi e Poveri, Loredana Bertè e Clementino si è girato e addirittura la Berté mentre ha ascoltato la sua esibizione nel brano Garota de Ipanema di Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, ha commentato: “Stonata, non ha voce”.

“Non andavi a tempo, che per me è fondamentale”, ha aggiunto Gigi D'Alessio, chiudendo in negativo un bilancio della giuria. Quando però la conduttrice Antonella Clerici ha rivelato che Clara Serina era la voce storica de I Cavalieri del Re nonché l'interprete della sigla di Lady Oscar sono rimasti tutti di stucco. Clementino è balzato dalla poltrona mentre la cantante di origini brasiliane ha iniziato a intonare la sigla con l'ausilio della band.

I cavalieri del Re

Il gruppo de I Cavalieri del Re contava su una formazione tutta familiare: c'erano Riccardo Zara, sua moglie Clara Maria Teresa Serina, il figlio Jonathan Samuel Zara e Guiomar Serena Serina, sorella minore di Clara. Il batterista Walter Scebran ed il chitarrista e bassista Gino Panariello, pur non comparendo nei crediti ufficiali del gruppo, hanno preso parte all’incisione di alcune sigle molto famose.