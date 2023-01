I Ricchi e Poveri coach a The Voice: “Cerchiamo la voglia di vivere” Il 13 gennaio riparte The Voice Senior con i Ricchi e Poveri nuovi coach: “Cerchiamo grinta e voglia di vivere”.

I Ricchi e Poveri sono la new entry tra i divani girevoli di The Voice Senior, la nuova edizione del talent condotto da Antonella Clerici che riparte il 13 gennaio su Rai1. A TelePiù, il settimanale dedicato alla programmazione televisiva, si raccontano: "Cerchiamo grinta e voglia di vivere".

Le parole dei Ricchi e Poveri

Dopo la morte di Franco Gatti, i Ricchi e Poveri stanno cercando di risalire la china e provare a spendere gli ultimi colpi in canna di una carriera più che commendevole. Forse è questo il motivo per cui hanno deciso di accettare questo nuovo incarico: "Si tratta di una meravigliosa opportunità e ne siamo lusingati. Siamo stati giudici di Sanremo Young, ma il ruolo di coach ci mancava". Entrambi rivelano il segreto per cercare di farli emozionare: "Ognuno deve portare la propria esperienza e il proprio calore", dice Angelo, "non ci piacciono gli imitatori". Per Angela, invece: "Aspettiamo l'interprete in grado di mettere in un brano la grinta e la voglia di vivere".

Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno gli stessi gusti musicali

Angela Brambati e Angelo Sotgiu non si preoccupano di avere divergenze nel giudicare i talent che arriveranno per le esibizioni perché ritengono di avere gli stessi gusti. Per Angelo, infatti, la linea artistica è condivisa: "Io e Angela siamo perfettamente d'accordo. Qui verranno persone con il desiderio di realizzare il sogno di una vita intera. Noi li ascolteremo con attenzione". Per Angela: "Dopo una vita insieme, abbiamo gli stessi gusti. Il consiglio che posso dare è quello di lasciarsi andare alle emozioni, ma di metterci anche tutta la sicurezza che serve per una performance".

Leggi anche È morto Franco Gatti, lo storico membro dei Ricchi e Poveri aveva 80 anni

L'attesa terza edizione di The Voice Senior sarà ancora una volta condotta da Antonella Clerici. A completare la squadra di coach, ci saranno i confermatissimi Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Clementino.