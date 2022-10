Le cause della morte di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, la moglie: “Dal Covid non si è più ripreso” Ospite di Domenica In, Stefania Picasso ha parlato delle cause della morte di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri scomparso lo scorso 18 ottobre: “Aveva delle patologie croniche pregresse. Due anni fa ha avuto il Covid e da allora ha avuto un declino pazzesco”.

Ospite della puntata di Domenica In del 30 ottobre, Stefania Picasso ha ricordato il marito Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri scomparso lo scorso 18 ottobre. La donna ha ripercorso la loro storia d'amore e rivelato anche le cause della morte del cantante: "Due anni fa ha avuto il Covid e da allora non si è più ripreso".

Le cause della morte

Franco Gatti non è morto di dolore per la morte del figlio Alessio, scomparso nel 2013 a 22 anni, come invece in molti hanno suggerito. La moglie infatti ha spiegato che il cantante soffriva già di patologie croniche, tra cui il morbo di Crohn, e dopo aver contratto il Covid due anni fa le sue condizioni di salute erano peggiorate, tanto da costringerlo ad allontanarsi dai Ricchi e Poveri:

Franco aveva delle patologie croniche pregresse. Due anni fa ha avuto il Covid e da allora ha avuto un declino pazzesco. Ha lasciato i Ricchi e Poveri anche per questo motivo, perché non ce la faceva più fisicamente.

L'amore tra Franco Gatti e Stefania Picasso

Stafnia Picasso ha poi ripercorso la storia d'amore con Franco Gatti, dal primo incontro poco più che ventenni al matrimonio sette anni dopo. La prima volta fu un colpo di fulmine:

Ci incontrammo per la prima volta a casa di Angelo, perché mia sorella era amica di sua nipote. Arrivò Franco, lo vidi e fu colpo di fulmine: sono andata a casa, avevo 21 anni e dissi a mia sorella: "io questo me lo sposo".

Poi la prima uscita al cinema a vedere Aien e da quel momento la storia d'amore ha preso il via. "Ci ho messo 7 anni a farmi sposare. Abbiamo convissuto prima a Camogli, poi ci siamo sposati. Due anni dopo è nata Federica, poi nel 1990 Alessio".