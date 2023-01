The Voice Senior contro Fosca Innocenti 2: chi ha vinto tra Antonella Clerici e Vanessa Incontrada Gli ascolti TV di venerdì 13 gennaio. Ottimo esordio per il programma The Voice Senior condotto da Antonella Clerici. Ascolti tiepidi per Fosca Innocenti 2 con Vannessa Incontrada e Francesco Arca. Ecco tutti i dati.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di venerdì 13 gennaio, ha proposto agli spettatori film, serie televisive e programmi di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata di The Voice Senior 2023, mentre Canale5 ha lasciato spazio all'esordio di Fosca Innocenti 2. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

The Voice Senior vola negli ascolti: 3.777.000 spettatori pari al 23.3% di share

Su Rai1 ha debuttato la nuova edizione di The Voice Senior. Il programma, condotto da Antonella Clerici, vede in giuria Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri. La prima puntata è stata seguita da 3.777.000 spettatori pari al 23.3% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale5, invece, ha trasmesso la prima puntata di Fosca Innocenti 2. L'esordio della nuova stagione della serie televisiva con Vanessa Incontrada e Francesco Arca ha registrato ascolti tiepidi: 2.568.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Ascolti tv di venerdì 13 gennaio

Vediamo, ora, cosa hanno trasmesso le altre reti televisive e i relativi dati di ascolto di film, serie televisive e programmi di approfondimento. Rai2 ha lasciato spazio a N.C.I.S. e N.C.I.S. Hawai’i. Gli episodi sono stati seguiti rispettivamente da 793.000 spettatori con il 4.1% di share e 649.000 spettatori con il 3.6% di share. Rai3 ha trasmesso il docufilm Lotta Continua, che ha interessato 578.000 spettatori con il 3.1% di share. Italia1 ha proposto Safe. Il film di Boaz Yakin con Jason Statham ha registrato 1.337.000 spettatori con il 7.2% di share. Rete4, infine, ha trasmesso il programma di approfondimento di casi di cronaca e attualità Quarto Grado. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è stata seguita da 1.152.000 spettatori con l'8% di share. Questi sono i dati di ascolto di venerdì 13 gennaio.