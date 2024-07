Ascolti tv mercoledì 24 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Un Amore in Cornovaglia

video suggerito

Elisabetta Murina

La prima serata di ieri, mercoledì 24 luglio 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai Uno è andato in onda il film Un amore in Cornovaglia, mentre su Canale 5 una nuova puntata di Temptation Island 2024 condotta da Filippo Bisciglia. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv e i dati Auditel di tutte le altre reti generaliste.

La sfida agli ascolti tv tra Temptation Island e Un Amore in Cornovaglia

Nella serata di mercoledì 24 luglio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Temptation Island 2024. Durante la serata, condotta da Filippo Bisciglia, Alessia ha lasciato Lino durante il falò di confronto, anche se lui è certo che presto cambierà idea e torneranno a essere una coppia. Nel frattempo, il fidanzato Tony si è divertito con diverse tentatrici del villaggio, facendo perdere la pazienza a Jenny, che non intende tornare sui suoi passi. Raul invece è scoppiato a piangere dopo aver visto la fidanzata Martina sempre più vicina al single Carlo. La puntata è stata vista da 3.463.000 spettatori con uno share del 29.8% .

Su Rai1 invece spazio al film Un Amore in Cornovaglia, che racconta la storia del professor Joss: dopo aver perso la madre, decide di lasciare gli Stati Uniti in cerca di ispirazione e si trasferisce in Cornovaglia, dove si trova la fattoria che un tempo apparteneva alla sua famgilia. La dimora è ora diventata un piccolo albergo gestito da Daniel e dalla madre. Qui incontra Tegan, la figlia di Daniel, affetta da dislessia: tra loro nascerà un legame destinato a crescere. Il film è stato visto da 1.930.000 spettatori pari al 12.7% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. su Rai2 L’Ispettore Coliandro ha intrattenuto 700.000 spettatori pari al 4.8%, mentre su Italia1 il triplo episodio di Chicago Fire ha conquistato 889.000 spettaori pari al 6.5%. Su Rai3 NewsRoom ha segnato 459.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 l'informazione con Zona Bianca ha totalizzato circa 586.000 spettatori (5%). Su La7 La Caduta – Cronache dalla fine del Fascismo ha radunato 714.000 individui all’ascolto (4.8%).