Anticipazioni Uomini e Donne 24 novembre: nuovo corteggiatore per Gemma, è più giovane di oltre 10 anni

La puntata di oggi di Uomini e Donne, come rivelato in anteprima da Fanpage.it che pubblica le anticipazioni, si è aperta con Barbara De Santi e Mario Lenti: la dama ha deciso di chiudere la loro conoscenza, dichiarando di non sentirsi attratta fisicamente da lui, pur ammettendo di voler continuare a conoscerlo. Dopo vari interventi in studio e una lunga riflessione, Barbara ha scelto di fermarsi, sottolineando che il loro rapporto sarebbe rimasto solo un’amicizia.

Nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Al centro dello studio, Gemma Galgani ha vissuto un momento di sorpresa: ha scoperto che la donna con cui Roberto S. era uscito era Giusy. Quest’ultima ha deciso di chiudere la conoscenza con Roberto che, a quel punto, ha chiesto a Gemma di uscire con lui quella stessa sera. Sentendosi un ripiego, la dama ha rifiutato. Per lei, però, arriva un nuovo cavaliere: Antonio, 63 anni, che Gemma decide di tenere.

Momenti di tensione anche per Gianmaria, Jone e Federica G. La dama ha scoperto che Gianmaria era uscito con Jone, sebbene senza alcun bacio. Alessio, intervenuto in studio, ha definito l’intera situazione una “pagliacciata”. Nonostante ciò, entrambe le ragazze si sono dette dispiaciute per la chiusura della conoscenza con Alessio, e Federica ha deciso di ballare con lui.

Romantica l'uscita di Sabrina e Massimiliano, protagonisti di baci appassionati in esterna. L’arrivo di un nuovo cavaliere per Sabrina crea un piccolo inciampo: Massimiliano non si mostra geloso e la dama ne resta delusa. Anche Mario conosce una nuova dama, che decide di tenere, proseguendo la sua ricerca della donna ideale.

Federico Mastrostefano come ai tempi del suo trono: l'esterna con due dame

Lucia prosegue la conoscenza con Mauro, confermando che le cose vanno bene, ma accetta comunque l’arrivo di un nuovo cavaliere che decide di tenere.

Federico Mastrostefano, invece, è uscito con Marta: la dama resta sorpresa nell’apprendere che, la stessa sera, il cavaliere uscirà anche con Lucia.

Infine, Emanuela è uscita con Federico R., ma tra i due non è scattato nulla. Annamaria interviene in studio e entrambe le dame condividono il sospetto che Federico non abbia ancora superato la precedente relazione.

Dopo due settimane di conoscenza, anche Tiziana decide di chiudere con Marcello, delusa dal fatto che lui abbia iniziato a frequentare Marina. Quest’ultima, infastidita da alcune parole usate dal cavaliere, sceglie comunque di uscire con lui stasera.

Flavio Ubirti e la dichiarazione di Nicole

La puntata regala momenti intensi anche sul fronte del trono classico. Dopo l’esterna della scorsa settimana, Nicole si lascia finalmente andare: in lacrime, dichiara per la prima volta i suoi sentimenti a Flavio. Il tronista ammette di averla davvero “sentita”. Flavio esce però anche con Martina: la loro esterna a Fontana di Trevi si chiude con un bacio e con la confessione della corteggiatrice, che dice di essersi molto affezionata. Dopo aver visto le immagini, Nicole ammette di non vivere bene il percorso e spera che Flavio scelga presto, senza approfittare dei suoi sentimenti.

Le prime esterne di Ciro Solimeno da tronista

Ciro, alle sue prime uscite da tronista, porta in esterna una nuova ragazza di nome Ale. I due si incontrano su un campo di atletica per una piccola gara, ricordando di essersi già incrociati in palestra, dove Ale aveva notato che lui la osservava. Tra battute e scherzi nasce subito un buon feeling: Ale parla molto e Ciro scherza sul fatto che ogni tanto sarebbe bello un po’ di silenzio per creare imbarazzo. Lei ci prova, e l’esterna si chiude con sguardi di complicità. In studio, Ciro commenta positivamente l’uscita, mentre Ale ammette di esserne rimasta colpita esteticamente e di provare imbarazzo anche solo a guardarlo.