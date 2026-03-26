Uomini e Donne, Matteo disperato per la scelta di Sara: “Ho dei traumi. Sono stato preso in giro”

La reazione di Matteo Stratori dopo la scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, che ha deciso di lasciare il programma con il suo “rivale” Alessio Rubeca: “Per lei sono andato contro la mia famiglia”.

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La conclusione del percorso di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne ha lasciato uno strascico di forti polemiche e, soprattutto, il dolore di uno dei protagonisti. La tronista, spinta anche dal clima teso in studio e dalle critiche degli opinionisti, in particolare di Tina Cipollari, che la accusava di un interesse sbilanciato verso Alessio Rubeca, ha deciso di anticipare i tempi, scegliendo proprio quest'ultimo e chiudendo bruscamente il rapporto con Matteo Stratoti.

Una decisione motivata, secondo Gaudenzi, da divergenze caratteriali ormai insormontabili, ma che ha colto Matteo di sorpresa, scatenando una reazione di profondo sconforto nel dietro le quinte del programma.

Lo sfogo di Matteo nel backstage: "Ho investito tutto"

Raggiunto dalle telecamere di Witty TV subito dopo la puntata, Stratoti non ha trattenuto le lacrime, lasciando emergere un senso di tradimento: "Sono arrabbiato, mi sento preso in giro", ha dichiarato il corteggiatore, che ha poi spiegato quanto avesse scommesso su questa conoscenza con la tronista: "Ho investito molto in questa storia, mettendo in gioco il lavoro e persino i rapporti familiari. Come dovrei sentirmi ora?". Il racconto di Matteo si è poi spostato su un piano più personale, toccando corde legate alla propria fragilità e a un passato non semplice: "So di avere lati del carattere difficili, ma vorrei essere compreso per come io comprendo gli altri. Inizio a sentirmi più fragile rispetto a un tempo. Non sono una persona cattiva, ma a volte emerge una parte di me spigolosa a causa di alcuni traumi che ho subito".

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Lo sfogo di Matteo Stratoti di Uomini e Donne

Il conflitto con la famiglia

Uno dei punti più dolenti emersi dallo sfogo riguarda il rapporto con i suoi cari. Stratoti ha confessato di aver difeso la sua partecipazione al programma e il suo interesse per Sara anche davanti ai dubbi della famiglia, un peso che ora sembra gravare ancora di più: "Sono andato contro la mia famiglia per essere qui, tornavo a Milano e non ero più io. Mia sorella mi aveva chiesto di non piangere più. Mi sento un ingenuo". L'uscita di scena di Stratoti segna la fine di un trono turbolento ma, nel frattempo, c'è chi già lo vorrebbe come prossimo tronista.