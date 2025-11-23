Consigliano a Martina De Ioannon di non guardare il trono di Ciro Solimeno, la risposta farà felice Gianmarco

Martina De Ioannon replica a un follower che le aveva consigliato di non guardare il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, nell’eventualità che rivederlo possa spingerla a cambiare idea (di nuovo) sul suo rapporto con Gianmarco Steri.

Dopo avere fatto la sua scelta (la seconda), Martina De Ioannon avrebbe definitivamente fugato ogni dubbio tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. A suggerirlo è la risposta che l’ex tronista romana ha dato su TikTok a un utente che le consigliava di evitare di guardare il trono del suo ex compagno a Uomini e Donne.

Prima, però, è necessaria una premessa: all’epoca della sua storia con Ciro – scelto al termine di un lungo percorso da protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi – Martina era apparsa dubbiosa quando, a Verissimo, le erano state mostrate alcune immagini del trono di Gianmarco, oggi suo compagno. Con il senno di poi, Martina ha ammesso che vedere quelle immagini in tv l’aveva turbata e che già allora nutriva qualche dubbio sul rapporto con Ciro, che in quel momento aveva comunque preferito a Gianmarco.

Martina De Ioannon: “Il trono di Gianmarco mi dava fastidio”

Quando, poche ore fa, un utente le ha consigliato di non guardare l’ex compagno Ciro in tv per evitare di soffrire, De Ioannon non ha avuto esitazioni e ha replicato con apparente convinzione: “Era un altro il trono che mi dava fastidio. Adesso ho risolto”. Una risposta con cui Martina lascia intendere di avere ritrovato un equilibrio e di essere oggi convinta che Gianmarco – e non Solimeno, come credeva fino a qualche tempo fa – sia l’uomo giusto per lei.

Martina De Ioannon fa coppia con Gianmarco Steri, Ciro nuovo tronista

A distanza di un anno dal trono di Martina, ogni equilibrio definito al termine di quel percorso è cambiato. La romana aveva inizialmente scelto Ciro, con il quale ha vissuto una storia d’amore durata circa otto mesi, salvo poi rendersi conto di non essere felice. Ha quindi deciso di lasciarlo e di approfondire la conoscenza con Gianmarco, per capire se tra loro potesse davvero nascere qualcosa di importante. Nel frattempo, anche Steri – reduce dal suo trono – aveva chiuso la relazione con Cristina Ferrara, scelta proprio in trasmissione.

Oggi, tornato single, è stato invece Solimeno ad accomodarsi sul trono, dopo avere accettato la proposta della conduttrice Maria De Filippi. Il campano proverà in studio a trovare un’altra donna della quale innamorarsi e con cui riuscire, finalmente, a dimenticare Martina.