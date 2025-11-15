Martina e Gianmarco insieme a Verissimo, Toffanin: “Mentre stavi con Ciro avevo già capito tutto”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Silvia Toffanin lo aveva intuito in tempi non sospetti: quando, poco dopo aver scelto Ciro Solimeno, Martina De Ioannon aveva rivisto Gianmarco Steri nello studio di Verissimo attraverso una clip video, i primi dubbi avevano già cominciato a insinuarsi nella sua coscienza. Oggi la coppia, dopo aver ufficializzato la relazione, è tornata nel talk show del weekend di Canale 5 per confermare che la conduttrice ci aveva visto lungo: quello sguardo smarrito mentre guardava il video di Gianmarco mentre conosceva le sue nuove corteggiatrici, quando era ancora legata a Ciro, suggeriva davvero una certa confusione.

Perché Martina De Ioannon ha scelto Ciro e non Gianmarco a Uomini e Donne

“Possiamo dire che hai fatto la scelta sbagliata?”, le ha chiesto Toffanin, ricordando che all'epoca aveva perfettamente colto quell’espressione di confusione sul volto di Martina. Ma De Ioannon ha preferito essere prudente: “Ho scelto Ciro perché provavo certe sensazioni, mentre il rapporto con Gianmarco era diventato polemico. Ho fatto un salto nel vuoto”. A distanza di mesi, però, la verità è più chiara: l’ex tronista aveva iniziato già allora a nutrire qualche dubbio sull’epilogo del suo percorso a Uomini e Donne, dubbi che l'hanno poi spinta a tornare tra le braccia del corteggiatore che mesi prima non aveva scelto.

Martina De Ioannon: “Con Ciro sarebbe finita anche senza Gianmarco”

Martina ha spiegato di aver presto capito che Ciro non fosse l’uomo adatto a lei, cosa che l’ha portata a chiudere quella relazione. Solo in seguito avrebbe incontrato per caso Gianmarco in un locale a Roma, sentendo il desiderio di dare una possibilità al loro rapporto. “Vederlo ha accelerato tutto, ma la decisione di lasciare Ciro sarebbe arrivata comunque”, ha chiarito la ex tronista, oggi convinta — questa volta davvero — di aver fatto la scelta giusta.