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Alvise Rigo: “Mi piaceva tutto di Elisabetta Canalis, ma è finita. Con Shaila Gatta siamo solo colleghi”

Alvise Rigo parla della fine della storia con Elisabetta Canalis, conosciuta girando il reality Netflix Physical Italia, poi smentisce il flirt con Shaila Gatta.
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A cura di Ilaria Costabile
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Alvise Rigo è diventato in poco tempo uno dei volti più richiesti tra cinema e serie televisive, eppure mai avrebbe pensato nella sua vita di diventare attore. Da ex rugbista, infatti, la sua passione è da sempre lo sport, ma nella recitazione ha trovato una strada che gli piace. Nel frattempo, in questi mesi, il suo nome è stato protagonista delle cronache rosa per la storia con Elisabetta Canalis e il presunto flirt con Shaila Gatta.

La storia con Elisabetta Canalis

Intervistato dal settimanale Chi, Rigo si racconta, parlando dei suoi nuovi progetti internazionali, dell'opportunità di conoscersi attraverso la recitazione e poi, ovviamente, lascia spazio anche alle questioni di cuore. Con Elisabetta Canalis galeotto su lo sport. I due, infatti, hanno partecipato al reality Physical Italia: da 100 a 1, su Netflix, ed è lì che la loro conoscenza è diventata qualcosa di più: "Sì, tra noi c'è stata sintonia dal primo giorno, affrontando sfide sia individuali che di squadra. Abbiamo lavorato molto a stretto contatto, c'è stata una grande compatibilità, e il resto…lo sappiamo già". Fino a marzo, però, le voci di rottura sembravano non trovare conferma, ma alla domanda cosa gli fosse piaciuto della showgirl lui risponde con franchezza: "Tutto. Il carattere, la persona che è. Però è finita, come tutti sanno". 

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Il presunto flirt con Shaila Gatta

L'ex rugbista, poi, aggiunge un dettaglio in merito all'importanza della bellezza in una conoscenza con una donna: "È una porta d'accesso, una donna bella mi attira, ma poi deve avere dei contenuti, la bellezza fine a se stessa si esaurisce in fretta". A questo proposito, in tema di conoscenze, tra i flirt che gli sono stati attribuiti figura anche quello con Shaila Gatta, che lui smentisce: "È semplicemente una collega di lavoro. Niente di più. Ci troviamo spesso a eventi sponsorizzati dagli stessi brand, tutto qui". Rigo, quindi, ammette che il suo cuore al momento non è impegnato: "Sono single e tutto concentrato sul lavoro". In merito al gossip e sul fatto che molti potrebbero essee

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La mia vita privata rimane tale, là dove riesco a mantenerla tale, non mi importa trasformarla in gossip trainante. Se mi innamoro di qualcuno di famoso mi comporto con rispetto e dignità, senza invischiarmi in dibattiti fini a se stessi che non mi interessano.

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