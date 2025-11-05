Georgian Cimpeanu parla della rottura con Elisabetta Canalis, la risposta infastidita sui social: “Che noiosi”

Georgian Cimpeanu ha parlato per la prima volta della rottura con Elisabetta Canalis, che sarebbe avvenuta ormai mesi fa, pur senza un annuncio ufficiale. Il campione di kickboxing si è mostrato infastidito dalle domande dei followers sull’argomento, che ha chiuso una volta per tutte.

Elisabetta Canalis avrebbe ritrovato la serenità dopo la separazione dal marito Brian Perri, annunciata nel 2023 e definita di recente come un vero e proprio "lutto". Accanto alla showgirl ci sarebbe ora il rugbista Alvise Rigo, con cui è stata paparazzata in diverse occasioni e in atteggiamenti complici.

Prima di questa frequentazione, per circa due anni, Canalis è stata fidanzata con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. Era stato lo sport a farli incontrare e lui aveva lasciato Roma per trasferirsi a Los Angeles, dove lei vive, così da starle più vicino. Tra loro una differenza di età di 15 anni, che però non ha mai rappresentato un problema, come aveva raccontato Cimpeanu: "Dipende tutto dai caratteri". La relazione è finita negli scorsi mesi senza alcun annuncio ufficiale e senza mai una spiegazione precisa riguardo le motivazioni. Gli ultimi gossip e ricostruzioni, come quella del settimanale DiPiù Tv, avevano parlato di "terze persone" e di un presunto tradimento di lui con la modella Jessica Sarfaty.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu

A distanza di diversi mesi, è stato Georgian Cimpeanu a tornare sull'argomento pubblicando alcune storie Instagram. Il campione di kickboxing ha risposto alle domande dei followers, tra cui quella del motivo per cui fosse finita la storia con Canalis. Sbuffando e alzando gli occhi al cielo, il diretto interessato si è limitato a dir: "Che noiosi che siete. Comunque apro il discorso e lo chiudo qua: se avete iniziato a seguirmi per quello, come siete arrivati potete tranquillamente andare via”. Cimpeanu ha così invitato i followers che lo seguivano solo per questa ragione a smettere di farlo e, di fatto, non ha dato alcuna spiegazione più precisa riguardo a quanto accaduto tra loro. Ormai però, questo è certo, si tratta di vicende che appartengono al passato.