Elisabetta Canalis sulla separazione con Brian Perri: “Come un lutto, oggi ci vogliamo bene ancora di più”

Elisabetta Canalis torna a parlare della fine del suo matrimonio con Brian Perri, il chirurgo americano con cui ha condiviso quasi dieci anni di vita e una figlia, la piccola Skyler Eva. In un’intervista, l’ex velina racconta con sincerità il percorso che l’ha portata a vivere la separazione non come una frattura, ma come una nuova forma di equilibrio.

"È un po’ come un lutto – ha spiegato – però se una coppia fa questa scelta è perché pensa sia la migliore per tutti. Nel mio caso è stata una decisione che ci ha permesso di volerci bene ancora di più e di avere un rapporto sereno". Oggi Elisabetta e Brian si definiscono una coppia atipica: nonostante la separazione, continuano a condividere molti momenti insieme, soprattutto per il bene della figlia. Festività come Halloween, Natale o le vacanze d’estate "sono spazi intoccabili che viviamo tutti e tre". Un equilibrio conquistato con maturità, frutto di una vita che negli anni l’ha portata a spostarsi da un continente all’altro. Oggi la Canalis vive a Los Angeles, dove si divide tra la palestra, gli impegni come influencer e la sua grande passione per gli animali.

Accanto a lei, anche tante amicizie femminili che negli ultimi anni sono diventate un punto di riferimento. Tra queste, Elodie e Diletta Leotta, con cui Elisabetta ha instaurato un legame profondo: "Con Elodie e Diletta mi sono chiesta come abbiamo fatto a non diventare amiche prima. Sono divertenti, in carriera, spontanee. Mi piace uscire con loro, chiacchierare, parlare del nostro lavoro", le parole. C’è poi l’amicizia con Tiziano Ferro, nata lontano dai riflettori e cresciuta nella quotidianità. La showgirl ha raccontato di condividere con l'artista molti momenti legati alla vita da genitori, spiegando che il cantante ha due bambini stupendi e che tra loro si parla di cose semplici e quotidiane, come i figli e la vita di tutti i giorni.