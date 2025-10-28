Belén a Belve: “Con Cecilia ho sbagliato e ha smesso di parlarmi. Tornata con De Martino solo per mio figlio”

Belén Rodriguez si è confessata di fronte a Francesca Fagnani nella puntata di Belve andata in onda martedì 28 ottobre. Per la prima volta, la showgirl ha parlato apertamente della lite con la sorella Cecilia. Sul rapporto con l’ex marito Stefano De Martino ha invece ammesso: “Non me lo sarei mai ripreso se non avessimo avuto un figlio”.

Carismatica e ironica come sempre, Belén Rodriguez a Belve ha rilasciato una delle interviste più sincere che la trasmissione ricordi. Non ha evitato alcun argomento: dalla lite con la sorella Cecilia alla depressione, fino alla fine dell’amore con Stefano De Martino, terminato – ha detto – per una serie di tradimenti. Sorridendo, Belén ha mostrato di essere perfettamente consapevole delle proprie potenzialità:

Un’altra Belén in tv non ci sarà mai più. Diversa, forse, ma come me mai. Sono unica in tutto, ho una forte personalità e non sono mai scesa a compromessi. Sono tutta d’un pezzo, sono bella, so ballare, so cantare. Nulla in maniera eccellente, ma le so fare tutte. Ho la bellezza, ma anche determinazione, ambizione, una luce speciale. Sono una calamita. Belén non si può rimpiazzare: potranno arrivare altre persone, ma un’altra Belén non arriverà mai.

La telefonata a Caroline Tronelli, la fidanzata di Stefano De Martino

Quando Francesca Fagnani le ha chiesto di ricordare un momento difficile della sua vita, la showgirl ha citato la diffusione del suo video privato, pubblicato online dal suo ex fidanzato. Un episodio che l’ha segnata profondamente, tanto da spingerla a mostrare empatia anche verso il suo ex marito quando accadde a lui di subire lo stesso tipo di violazione:

Quando è accaduto a lui, l’ho chiamato e ho chiamato anche la sua fidanzata per sapere come stava. Quando è successo a me, il giudice in tribunale mi chiese: "Chi mi dice che non sia stata lei a pubblicarlo?". Mi fece male.

La lite con la sorella Cecilia, la colpa sarebbe stata di Belén

Belén ha confermato la crisi, ormai rientrata, con la sorella Cecilia. “Non ci siamo sentite per un periodo, abbiamo litigato come capita in tutte le famiglie”, ha raccontato, per poi aggiungere: “Non voglio giustificarmi, ma lei aveva gli ormoni un po’ sballati, com’è normale che sia, e non voleva parlarmi. Aveva ragione, comunque. Le chiedevo di affrontare la cosa con me, ma non voleva. Non posso dire cosa le ho fatto, ma era grave”.

L’amore con Stefano De Martino e il ricordo di Marco Borriello

Belén è tornata a parlare della lunga relazione con Stefano De Martino, ma ha sorpreso tutti rivelando che non sarebbe lui l’uomo che ha amato di più: “Ho amato più di quanto sia stata amata. Solo con Marco Borriello ci siamo amati nello stesso modo. Oggi so che è lui l’uomo che ho amato di più in assoluto. Che cosa cerco in un uomo? Che sia un maschio vero: quelli che sanno proteggere le donne, che sono leali, che non abbandonano la famiglia, che non pensano solo a se stessi”.

Oggi la showgirl si definisce single e non ha confermato il presunto legame con il chirurgo Kemal Alagol, ma ha ammesso di aver interrotto il suo lungo periodo di castità.

Alla domanda sul motivo per cui fosse tornata più volte con De Martino, pur conoscendone i difetti, ha risposto: “Me lo sono ripresa per la famiglia, per mio figlio. Altrimenti non ci sarei mai più tornata con lui. Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita. Lui è molto abile ad avvinghiarti, è molto credibile”.

E ha concluso: “Non sono più arrabbiata, ma ho smesso di stimarlo”.