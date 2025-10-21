Belen Rodrigeuz avrebbe un nuovo amore, avvistata mentre bacia Kemal Alagol: di recente si era dichiarata “sola”

Belen Rodriguez è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre bacia con Kemal Alagol, chirurgo di professione, nato a Istanbul. Per la conduttrice potrebbe trattarsi di un nuovo amore, anche se di recente aveva raccontato di essere alla ricerca di un “compagno serio” e di essere single perché gli uomini “hanno paura di me”.

Belen fotografata mentre bacia Kemal Alagol: è un nuovo amore?

Come mostrano le immagini del settimanale, Belen Rodriguez avrebbe ritrovato l'amore e non sarebbe più single. La showgirl è stata paparazzata insieme al Kemal Alagol, chirurgo di professione, noto nel mondo del jet set, che frequenta gli ambienti altolocati. Negli scatti rubati, l'uomo le prende la valigia, la accompagna in stazione e si comporta come un vero gentiluomo. "La sera prima hanno cenato insieme e Belen deve passare in hotel a cambiarsi", si legge sul settimanale. Tra i due è scattato anche un bacio. Non è chiaro se sia l'inizio di una frequentazione, ma Belen aveva spiegato di avere le idee chiare riguardo all'amore: "Vorrei incontrare un uomo serio, che non entri in competizione".

Chi è Kemal Alagol, chirurgo avvistato con Belen

Kemal Alagol è al centro dei gossip per essere stato paparazzato dal settimanale Chi mentre bacia Belen Rodriguez. Stando a quanto racconta il settimanale e il diretto interessato su Facebook, è nato a Istanbul ed è un chirurgo di professione, noto nel mondo del jet set, in particolare a Milano e Roma. Ad oggi vive a Milano e ha studiato all'Università Vita-Salute San Raffaele e in passato ha frequentato la Saint-Joseph Fransız Lisesi. Per il resto sul suo conto non si hanno altre informazioni, così come sul suo passato sentimentale.