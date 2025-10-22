Come si sono conosciuti Belen Rodriguez e Kemal Alagol, i dettagli sul nuovo flirt della showgirl

Belen Rodriguez è stata beccata insieme al chirurgo Kemal Alagol, dopo aver trascorso una serata insieme a Roma. I due si sono conosciuti ad una cena tra amici comuni e lì sarebbe scoccata la scintilla.

Belen Rodriguez potrebbe aver ritrovato l'amore, o quanto meno un po' di spensieratezza. Gli avvistamenti insieme al chirurgo Kemal Alagol hanno già fatto il giro di giornali e social, perché gli amori della modella argentina fanno sempre notizia. Stavolta, però, è presto per poter fare qualsiasi congettura, i due hanno trascorso una serata insieme e dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, sembra che quanto meno ci sia un bella complicità. Di questa conoscenza, ancora avvolta da una certa segretezza, si conoscono alcuni dettagli, come il fatto che i due si sono incontrati ad una cena tra amici.

Come si sono conosciuti Belen Rodriguez e Kemal Alagol

Galeotta fu una cena tra amici, che ha permesso ai due di conoscersi e di trascorrere una piacevole serata insieme, tanto da fargli desiderare di rivedersi ancora e ancora. E così è stato. Stando a quanto riportato dal settimanale, i due si frequentano da poco, una liaison a distanza, dal momento che lei vive a Milano e lui, a quanto pare, è su Roma. Le foto di Chi parlano chiaro: lui accompagna la showgirl in macchina alla stazione Termini, dopo essere passati in albergo perché lei potesse cambiarsi d'abito.

Hanno cenato insieme e sono usciti insieme da un condominio, sembrerebbe quindi che i due si siano trattenuti anche dopo cena. D'altra parte, ora che Belen è spesso a Roma per il suo programma radiofonico su Radio 2, non è così insolito vederla passeggiare per le strade della Capitale, soprattutto ora che potrebbe esserci un motivo in più per restare.

Belen Rodriguez a Roma negli studi di Radio 2

Lui non è un personaggio famoso, ma è abbastanza addentro al mondo dello showbusiness e infatti su Instagram il suo account è seguito non solo dalla showgirl, ma anche da Francesca Chillemi, Cecilia Capriotti. Il chirurgo è piuttosto attento e premuroso, Belen sembra felice e spensierata. Nessuna etichetta, sarebbe prematuro, ma d'altronde anche quando questa estate Belen era stata vista insieme a Stefano Belingardi Clusoni non si parlava d'altro se non di un flirt. Ora, quindi, tra il 35enne la showgirl non c'è altra aspettativa se non quella di trascorrere del tempo insieme e stare bene, dopo una serie di delusioni amorose, è il momento per la showgirl di fare spazio a qualcosa di leggero e questa potrebbe essere la volta giusta.